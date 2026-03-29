中東最大鋁業製造商阿聯全球鋁業（Emirates Global Aluminium, EGA）28日表示，其位於阿拉伯聯合大公國的重要生產基地，近日在伊朗的飛彈與無人機襲擊中遭受「嚴重損壞」。
根據路透社及彭博新聞報導，EGA在聲明中指出，位於阿布達比哈里發經濟區（Khalifa Economic Zone）的設施遭到襲擊，造成多名員工受傷，但所幸皆無生命危險。聲明中未透露該設施的運作是否已全面暫停。
EGA執行長卡爾班（Abdulnasser Bin Kalban）表示：「員工的安全與保障始終是EGA的首要任務。我們對此感到深切遺憾，目前正持續評估設施受損程度。」
聲明指出，阿聯全球鋁業Al Taweelah的冶煉廠2025年生產160萬公噸鑄鋁。此外，該地還設有一座氧化鋁精煉廠，去年生產了240萬噸鋁原料。
阿聯全球鋁業表示，在伊朗戰爭開始時已有大量金屬庫存正在海上運輸，且部分海外據點也保有地面庫存。路透社本月初的報導指出，EGA預計將鋁出口與原料進口航線改道，經由阿曼的蘇哈爾港（Sohar）進行運輸。
從能源到金屬的全面斷供
美國與以色列自2月28日對伊朗發動軍事行動後，荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）實質上遭到封鎖，航運幾乎停擺，從能源、化肥到金屬的各類商品生產商，目前大多無法進行出口。
除了航運中斷外，伊朗的襲擊還損壞了關鍵設施。這意味著即使戰爭結束，生產作業要恢復正常也需要更長的時間。
大多數海灣地區的鋁生產商已無法透過正常管道將金屬運往全球市場。波斯灣地區的鋁產量約佔全球供應量的9%，此次攻擊對波斯灣大宗商品產業再添壓力。
市場方面，鋁價在戰事爆發前已呈上升趨勢，隨著市場預期供應收緊與庫存下降，價格可能進一步攀升。高盛集團（Goldman Sachs）指出，目前大部分的鋁被困在海峽內，商品價格上漲將持續對全球經濟造成沉重負擔。
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EGA執行長卡爾班（Abdulnasser Bin Kalban）表示：「員工的安全與保障始終是EGA的首要任務。我們對此感到深切遺憾，目前正持續評估設施受損程度。」
聲明指出，阿聯全球鋁業Al Taweelah的冶煉廠2025年生產160萬公噸鑄鋁。此外，該地還設有一座氧化鋁精煉廠，去年生產了240萬噸鋁原料。
阿聯全球鋁業表示，在伊朗戰爭開始時已有大量金屬庫存正在海上運輸，且部分海外據點也保有地面庫存。路透社本月初的報導指出，EGA預計將鋁出口與原料進口航線改道，經由阿曼的蘇哈爾港（Sohar）進行運輸。
從能源到金屬的全面斷供
美國與以色列自2月28日對伊朗發動軍事行動後，荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）實質上遭到封鎖，航運幾乎停擺，從能源、化肥到金屬的各類商品生產商，目前大多無法進行出口。
除了航運中斷外，伊朗的襲擊還損壞了關鍵設施。這意味著即使戰爭結束，生產作業要恢復正常也需要更長的時間。
大多數海灣地區的鋁生產商已無法透過正常管道將金屬運往全球市場。波斯灣地區的鋁產量約佔全球供應量的9%，此次攻擊對波斯灣大宗商品產業再添壓力。
市場方面，鋁價在戰事爆發前已呈上升趨勢，隨著市場預期供應收緊與庫存下降，價格可能進一步攀升。高盛集團（Goldman Sachs）指出，目前大部分的鋁被困在海峽內，商品價格上漲將持續對全球經濟造成沉重負擔。
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