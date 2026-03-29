台灣未來一周天氣相當不穩定，清明連假（4月3日至4月6日）也大受影響。氣象專家吳德榮表示，今明兩天（3月29日至3月30日）雖然溫暖如夏，但周二（3月31日）開始將有多波鋒面接連影響台灣，清明連假甚至會伴隨雷陣雨與強風，提醒有安排掃墓或出遊行程的民眾務必提前做好準備。
今明大回暖 南部上看33度
吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今明兩天東北季風減弱，全台各地的氣溫都有顯著回升的趨勢。北部及東北部天氣舒適轉晴，中南部高溫30度以上，局部地區甚至可能飆升至33度，不過日夜溫差較大，早出晚歸的民眾仍需留意氣溫變化，適時調整穿著衣物。
周二全台變天 中部以北較大雨勢
吳德榮說明，溫暖穩定的天氣型態在周二迎來轉變，周二中午起至晚間將迎來第一波鋒面，北部與東半部率先轉為有「局部短暫陣雨或雷雨」的天氣。下周三（4月1日）鋒面持續通過且東北季風增強，雨帶將由北往南移動，中部以北有「較大雨勢」發生的機率，同時北台灣的氣溫也會逐漸下降轉涼。
周四、周五（4月2日至4月3日）是降雨的短暫空檔，北部、東北部的氣溫再度回升，白天各地依然會讓人感到熱如夏日，不過由於環境水氣仍然偏多，中部以北、東半部、南部山區仍有「局部短暫陣雨」的機率，其它地區以多雲天氣為主。
清明連假慎防劇烈天氣 雷擊、強降雨肆虐
吳德榮提醒，周六與下周日（4月4日至4月5日），鋒面在台灣附近徘徊，大氣環境極度有利於強對流的發展，導致全台各地降雨機率偏高，不僅中部以北地區有「局部短暫陣雨或雷雨」，更可能伴隨「雷擊、強風、瞬間強降雨」等劇烈天氣威脅，對戶外活動將造成不小的影響。
吳德榮補充，目前預報資料對鋒面帶上強對流的「位置及強度」模擬還在不斷調整，因此實際的降雨情況還需密切觀察。清明連假的鋒面預計下周一（4月6日）北退、各地天氣好轉，下周二（4月7日）鋒面再南下影響台灣。
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吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今明兩天東北季風減弱，全台各地的氣溫都有顯著回升的趨勢。北部及東北部天氣舒適轉晴，中南部高溫30度以上，局部地區甚至可能飆升至33度，不過日夜溫差較大，早出晚歸的民眾仍需留意氣溫變化，適時調整穿著衣物。
吳德榮說明，溫暖穩定的天氣型態在周二迎來轉變，周二中午起至晚間將迎來第一波鋒面，北部與東半部率先轉為有「局部短暫陣雨或雷雨」的天氣。下周三（4月1日）鋒面持續通過且東北季風增強，雨帶將由北往南移動，中部以北有「較大雨勢」發生的機率，同時北台灣的氣溫也會逐漸下降轉涼。
周四、周五（4月2日至4月3日）是降雨的短暫空檔，北部、東北部的氣溫再度回升，白天各地依然會讓人感到熱如夏日，不過由於環境水氣仍然偏多，中部以北、東半部、南部山區仍有「局部短暫陣雨」的機率，其它地區以多雲天氣為主。
吳德榮提醒，周六與下周日（4月4日至4月5日），鋒面在台灣附近徘徊，大氣環境極度有利於強對流的發展，導致全台各地降雨機率偏高，不僅中部以北地區有「局部短暫陣雨或雷雨」，更可能伴隨「雷擊、強風、瞬間強降雨」等劇烈天氣威脅，對戶外活動將造成不小的影響。
吳德榮補充，目前預報資料對鋒面帶上強對流的「位置及強度」模擬還在不斷調整，因此實際的降雨情況還需密切觀察。清明連假的鋒面預計下周一（4月6日）北退、各地天氣好轉，下周二（4月7日）鋒面再南下影響台灣。