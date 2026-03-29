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▲張凌赫大學時期的動態被考古，在宿舍的自拍照也被挖出。（圖／微博＠橘子文娛、咖啡奶茶和我）

▲張凌赫在《逐玉》中飾演帥氣將軍「武安侯」，擄獲一大票粉絲芳心。（圖／微博＠網劇逐玉）

中國男星張凌赫靠著古裝陸劇《逐玉》人氣飆升，更有不少粉絲感慨以前怎麼沒發現這名「寶藏男孩」，開始考古張凌赫的過往。粉絲不僅挖出他的本名張家瑋，還藉此搜到他大學時的舊照與青澀受訪的影片，大讚當時的張凌赫看起來很平易近人，張家瑋這個菜市場名字也讓粉絲覺得親切感倍增，關鍵字「張凌赫大一的時候給人很好追的感覺」更衝上熱搜。張凌赫爆紅後，微博上近日出現一段他9年前的受訪影片，當時的張凌赫還沒出道，只是意外接受街訪，19歲的模樣看起來還很青澀、平易近人。而張凌赫的本名是張家瑋，他的名字也曾出現在一則2016年義賣活動的公告上，當時他臨時缺席，還被人調侃：「張家瑋同學人無法到場，但臉在大家心中」，可見張凌赫的顏值從學生時代就備受矚目。粉絲看了也紛紛開玩笑留言：「張凌赫大一的時候給人很好追的感覺，像死纏爛打就能追到的樣子」、「從懵懂少年到全能男神，張凌赫的蛻變真是讓人佩服」、「哈哈哈他大一時候憨憨的」、「那時候還沒有現在精緻但是還是帥的」、「學生時代比現在胖一些，看起來很好相處」、「張凌赫有胖過，沒醜過」、「哈哈哈張家瑋聽起來超像隔壁班同學」。據悉，現年28歲的張凌赫畢業於南京師範大學，主修電氣工程學系，被譽為演藝圈的「隱藏理工學霸」。而他過去在節目上曾坦言，自己大學時一度胖到100公斤，很多高中同學都說認不出他，才讓他下定決心減肥。後來，約大三時，張凌赫就被星探挖掘，更加積極健身，瘦了20多公斤後終於成功進入演藝圈，2020年拍攝網路劇《少女大人》正式出道。如今張凌赫憑藉《逐玉》，20天內就漲粉500多萬，已經成為最新一代古裝男神，加上190公分的優越身高加持，讓他在演藝圈顯得更加亮眼，更有網友形容張凌赫就是天花板等級的存在，「又高又帥還是學霸，老天到底關了他哪一扇窗」。