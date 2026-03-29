清明連假就在4月3日開始，準備好要在清明節去掃墓了嗎？但不少墓園位於偏僻地方，雜草、蚊蟲都很多，要怎麼預防被蚊子叮咬呢？恩主公醫院家醫科醫師葉睿儒就提醒，如果踩到4個地雷，如穿深色衣服、流汗不擦、體溫高、抽菸喝酒，可能會讓蚊子「更愛你」；掃墓必備的防蚊液，過去也有內行人推薦，要有「派卡瑞丁」成分才有效。
地雷一：穿深色衣服
醫師葉睿儒表示，蚊子會根據顏色、氣味、溫度尋找叮咬目標，因此穿著深色衣服的人，會比淺色衣服更容易被咬，加上蚊子喜歡躲在陰暗處，若穿著深色衣服就很容易吸引蚊子過來。
地雷二：流汗不擦
蚊子喜歡氨基酸、乳酸等味道，這剛好是人類汗液含有的物質，所以容易流汗的人也會吸引蚊子，因此民眾在掃墓流汗後，最好趕快把汗擦乾淨。
地雷三：體溫高
昆蟲多用紅外線或熱感應找尋目標，所以體溫高的人更容易吸引蚊子。
地雷四：抽菸喝酒
有抽菸、喝酒習慣的民眾也容易吸引蚊子靠近，因為人類在代謝酒精的時候，會加速血液循環，體溫就會升高；抽煙也會加快血液循環，這些不良習慣會增加被蚊子叮咬的機會。
防蚊產品記得挑衛福部認證、注意可使用年齡
葉睿儒指出，民眾在選購防蚊產品時，最好選擇有衛福部認可證號的產品，購買產品前記得確認是否可用在人體上，若是標注「環境用藥」，則不能接觸皮膚。過去有內行網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」分享，只要防蚊產品含有「派卡瑞丁」成分就很有效，「派卡瑞丁成分真的是皮膚科醫師推薦長效防蚊」、「派卡瑞丁才是真正防蚊」。
葉睿儒表示，防蚊液中含有的防蚊成分敵避（DEET）及派卡瑞丁（Picaridin），都能防止蚊蟲叮咬，使用時注意濃度（市售商品約百分之15到30）和可使用年齡即可，並且建議每4小時噴灑一次，濃度不僅安全，又能達到良好防蚊效果。
防蚊產品正確使用方式：噴在手腳、4小時補噴
葉睿儒表示，防蚊產品有噴灑式、貼片等，不過貼片範圍有限，還是噴霧式防蚊液的效果更佳，噴灑時建議先閱讀背面說明，噴灑時儘量距離身體15公分以上，可讓防蚊液分布更均勻，記得要避開臉部、口鼻等敏感部位，以噴灑在手腳為主，並且每4小時補噴一次。
被蚊子叮咬怎麼辦？千萬別用手抓
被蚊子咬後根據每個人體質不同，有些人會紅腫、癢，更嚴重還會起水泡、發炎、過敏等，葉睿儒表示，蚊子叮咬時會注射分泌物到人體內，比較常見的是因手抓破皮，細菌跑進去，導致紅腫、發熱、疼痛且持續多日，甚至會導致蜂窩性組織炎，嚴重者甚至會出現發燒、畏寒等症狀，演變成菌血症，通常須住院治療。提醒民眾被叮咬後，千萬不要用手抓，以免傷口感染，可塗抹蚊蟲叮咬、止癢的藥膏。
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醫師葉睿儒表示，蚊子會根據顏色、氣味、溫度尋找叮咬目標，因此穿著深色衣服的人，會比淺色衣服更容易被咬，加上蚊子喜歡躲在陰暗處，若穿著深色衣服就很容易吸引蚊子過來。
蚊子喜歡氨基酸、乳酸等味道，這剛好是人類汗液含有的物質，所以容易流汗的人也會吸引蚊子，因此民眾在掃墓流汗後，最好趕快把汗擦乾淨。
昆蟲多用紅外線或熱感應找尋目標，所以體溫高的人更容易吸引蚊子。
地雷四：抽菸喝酒
有抽菸、喝酒習慣的民眾也容易吸引蚊子靠近，因為人類在代謝酒精的時候，會加速血液循環，體溫就會升高；抽煙也會加快血液循環，這些不良習慣會增加被蚊子叮咬的機會。
防蚊產品記得挑衛福部認證、注意可使用年齡
葉睿儒指出，民眾在選購防蚊產品時，最好選擇有衛福部認可證號的產品，購買產品前記得確認是否可用在人體上，若是標注「環境用藥」，則不能接觸皮膚。過去有內行網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」分享，只要防蚊產品含有「派卡瑞丁」成分就很有效，「派卡瑞丁成分真的是皮膚科醫師推薦長效防蚊」、「派卡瑞丁才是真正防蚊」。
葉睿儒表示，防蚊液中含有的防蚊成分敵避（DEET）及派卡瑞丁（Picaridin），都能防止蚊蟲叮咬，使用時注意濃度（市售商品約百分之15到30）和可使用年齡即可，並且建議每4小時噴灑一次，濃度不僅安全，又能達到良好防蚊效果。
葉睿儒表示，防蚊產品有噴灑式、貼片等，不過貼片範圍有限，還是噴霧式防蚊液的效果更佳，噴灑時建議先閱讀背面說明，噴灑時儘量距離身體15公分以上，可讓防蚊液分布更均勻，記得要避開臉部、口鼻等敏感部位，以噴灑在手腳為主，並且每4小時補噴一次。
被蚊子叮咬怎麼辦？千萬別用手抓
被蚊子咬後根據每個人體質不同，有些人會紅腫、癢，更嚴重還會起水泡、發炎、過敏等，葉睿儒表示，蚊子叮咬時會注射分泌物到人體內，比較常見的是因手抓破皮，細菌跑進去，導致紅腫、發熱、疼痛且持續多日，甚至會導致蜂窩性組織炎，嚴重者甚至會出現發燒、畏寒等症狀，演變成菌血症，通常須住院治療。提醒民眾被叮咬後，千萬不要用手抓，以免傷口感染，可塗抹蚊蟲叮咬、止癢的藥膏。