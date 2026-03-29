3月底「星巴克買一送一」咖啡優惠連喝2天！根據星巴克官網，最新春日煥新指定品項好友分享日，3月30日至3月31日連續2天，多達10款咖啡飲料大杯「買一送一」，冷萃咖啡、美式咖啡、濃萃義式厚那堤、經典紅茶那堤、冰搖果茶，到草莓巴西莓椰奶風味星沁爽、摩卡可可碎片星冰樂等都半價，超划算的雙果果汁星冰樂「最便宜一杯72.5元」；CAMA CAFE表示，咖啡新品咖啡豆＋濾掛預購9折，本文整理最新咖啡優惠清單、折扣價格一次看。
星巴克：10款「買一送一」連2天咖啡優惠！大杯星冰樂最便宜72.5元
2026最新星巴克推薦，春日煥新指定品項好友分享日，10款「買一送一」優惠搶先看！3月30日至3月31日連續2天，活動期間 11:00-20:00 購買兩杯大杯(含)以上容量／冰熱／口味皆一致的指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待。
指定品項好友分享活動品項：冷萃咖啡、美式咖啡（含特選）、燕麥奶那堤（含特選）、濃萃義式厚那堤（含特選）、經典紅茶那堤、冰搖果茶、冰搖檸檬果茶、摩卡可可碎片星冰樂、雙果果汁星冰樂、草莓巴西莓椰奶風味星沁爽。
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家試算！大杯美式咖啡115元一次喝兩杯、145元大杯冷萃咖啡現在「一杯只要72.5元」、155元大杯經典紅茶那堤相當於「一杯77.5元」入手；連原本要價185元的大杯濃萃義式厚那堤，換算下來「一杯只要92.5元」百元有找喝起來。
而最多人喜愛的星冰樂，這次優惠活動喝的到兩大口味特價，175元的大杯摩卡可可碎片星冰樂相當於「一杯87.5元」爽喝；145元雙果果汁星冰樂只要「最便宜一杯72.5元」爽喝大杯。快記下時間，揪上同事好友一起享受月底咖啡優惠吧。
CAMA CAFE：新品預購9折咖啡優惠！
根據CAMA CAFE官網，CAMA風味選物所推出獨家新品，即日起至3月31日活動倒數，紅標「精品咖啡豆」＋綠標「精品濾掛咖啡」組合，限時預購9折優惠（4月統一安排出貨）。
CAMA CAFE表示，即日起至3月31日，春季限定組合「抹茶拿鐵」、「抹茶歐蕾」，搭配生吐司「現折10元」限定優惠開吃。
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而最多人喜愛的星冰樂，這次優惠活動喝的到兩大口味特價，175元的大杯摩卡可可碎片星冰樂相當於「一杯87.5元」爽喝；145元雙果果汁星冰樂只要「最便宜一杯72.5元」爽喝大杯。快記下時間，揪上同事好友一起享受月底咖啡優惠吧。
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CAMA CAFE表示，即日起至3月31日，春季限定組合「抹茶拿鐵」、「抹茶歐蕾」，搭配生吐司「現折10元」限定優惠開吃。