清明連假（4月3日至4月6日）準備到來，臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，最新歐洲模式模擬將會有2波鋒面襲台，全台天氣不盡理想；氣象專家林得恩則提醒，4月3日至4月8日期間，台灣的「春雨訊號」最為顯著，並伴隨著強風或雷電等劇烈天氣發生機會。
風雨前的溫暖 今明兩天飆高溫
林得恩說明，今明兩天（3月29日至3月30日）受東北季風減弱影響，全台氣溫顯著回升，各地高溫有機會達到30度左右，展現出風雨前的晴朗態勢。不過，中南部地區仍需留意日夜溫差較大，且局部山區午後有發生短暫陣雨或雷雨的機率。
周二起開始變天 雨區越來越大
周二（3月31日）開始，隨著春雨鋒面逐漸接近，大氣環境將變得不穩定。受到水氣增多影響，北部、東北部轉為短暫陣雨或局部雷雨的天氣型態，這波降雨訊號預示著春季天氣多變的開端，後續幾波春雨將接力報到，降雨強度與範圍都有擴大趨勢。
林得恩強調，4月3日至4月8日期間將是春雨訊號最為顯著的時段，這段期間大氣不穩定度極高，不僅降雨量增加，還可能伴隨強風、雷電等劇烈天氣現象。提醒民眾應持續追蹤天氣變化，特別是針對可能出現的對流系統做好防範準備，以因應劇烈天氣帶來的影響。
清明連假全台有雨 2波鋒面接力報到
針對清明連假天氣，「台灣颱風論壇｜天氣特急」提及，目前初步展望顯示天氣狀況並不理想。兩波鋒面分別在4月4日以及4月6日晚上通過，全台各地都有降雨機率，在鋒面影響之外的空檔，天氣大多呈現鋒面前緣的「多雲時晴偶雷雨」型態。
值得關注的是，這兩波春雨鋒面對於水庫進帳至關重要。氣象模式預估在4月上旬的兩波鋒面結束後，台灣可能會進入一段降雨較少的枯水期。由於中南部地區水情仍需挹注，民眾與相關單位應把握這段春雨期間累積水資源，並在降雨後留意環境積水，防範病媒蚊孳生。
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林得恩說明，今明兩天（3月29日至3月30日）受東北季風減弱影響，全台氣溫顯著回升，各地高溫有機會達到30度左右，展現出風雨前的晴朗態勢。不過，中南部地區仍需留意日夜溫差較大，且局部山區午後有發生短暫陣雨或雷雨的機率。
周二（3月31日）開始，隨著春雨鋒面逐漸接近，大氣環境將變得不穩定。受到水氣增多影響，北部、東北部轉為短暫陣雨或局部雷雨的天氣型態，這波降雨訊號預示著春季天氣多變的開端，後續幾波春雨將接力報到，降雨強度與範圍都有擴大趨勢。
林得恩強調，4月3日至4月8日期間將是春雨訊號最為顯著的時段，這段期間大氣不穩定度極高，不僅降雨量增加，還可能伴隨強風、雷電等劇烈天氣現象。提醒民眾應持續追蹤天氣變化，特別是針對可能出現的對流系統做好防範準備，以因應劇烈天氣帶來的影響。
針對清明連假天氣，「台灣颱風論壇｜天氣特急」提及，目前初步展望顯示天氣狀況並不理想。兩波鋒面分別在4月4日以及4月6日晚上通過，全台各地都有降雨機率，在鋒面影響之外的空檔，天氣大多呈現鋒面前緣的「多雲時晴偶雷雨」型態。
值得關注的是，這兩波春雨鋒面對於水庫進帳至關重要。氣象模式預估在4月上旬的兩波鋒面結束後，台灣可能會進入一段降雨較少的枯水期。由於中南部地區水情仍需挹注，民眾與相關單位應把握這段春雨期間累積水資源，並在降雨後留意環境積水，防範病媒蚊孳生。