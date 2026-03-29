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▲張凌赫在《逐玉》中飾演的將軍，因為妝造粉底液過白，被網友戲稱為「粉底液將軍」。（圖／微博）

大勢男星張凌赫近期憑藉古裝劇《逐玉》與田曦薇強強聯手，人氣直衝雲霄，成為當紅男神，然而隨著名氣攀升，他過往的言論也遭網友全面起底。有人翻出他大學時期撰寫的影評文章，內容言辭犀利，痛批演藝圈充斥「零演技面癱小鮮肉」與「低俗泡沫劇」，對照他如今在劇中因妝感過重被譏為「粉底液將軍」，被網友調侃簡直是大型迴力鏢打到自己臉。外型帥氣的張凌赫，學生時期其實是不折不扣的理科高材生，當年以數學近滿分的優異成績考入南京師範大學，在校期間就是風雲校草。隨著他晉升頂流男星，包括國中的憂鬱系網路名稱「我曾經愛過你」以及大學時對影視產業的觀察批判文章都被挖出來考古。他在文章中直言內容寫道：「如今的影視圈已然沒有了當年的專業，演員也是越來越不敬業，報酬與付出不成正比，這樣的一部好劇，不僅是真實反應如今中國的一種社會存在，還是對如今一些零演技面癱小鮮肉，和低俗無趣泡沫劇的警醒與叩問。」尷尬的是，張凌赫在《逐玉》中飾演大將軍「謝征」，雖造型絕美，卻因粉底過白、妝容過於精緻，遭質疑不符合戰場殺敵的粗獷形象，還被戲稱是「粉底液將軍」，讓不少黑粉酸他多年後竟活成了自己筆下那種「面癱小鮮肉」，在缺乏深度的泡沫劇中打轉，嘲諷他昔日言論自打臉。面對排山倒海的酸言酸語，不少粉絲與劇迷也跳出來為其護航。粉絲力挺表示，張凌赫並非戲劇科班出身，但從各項訪談中可以看見他對角色揣摩、台詞功底都極其下苦功，進步速度有目共睹。強調正因為他曾看透演藝圈的流弊，所以入行後更顯得敬業，不應將他素人時期的個人評論拿來惡意解讀。《逐玉》雖然爭議不斷，但討論熱度依舊居高不下，張凌赫也成功透過該劇站穩一線男星地位。