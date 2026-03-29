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民眾黨創黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積率弊案、總統選舉政治獻金案，遭到台北地檢署依圖利、違背職務收賄、公益侵占及背信等罪嫌起訴，求刑28年6月。歷經台北地院一年多的時間審理，26日下午一審宣判出爐，北院認定柯文哲收賄210萬，判處有期徒刑17年、褫奪公權6年。對此，中廣前董事長趙少康今（29）日痛批證據太馬馬呼呼，判17年太重了，收210萬放水120億利益不合理，質疑政治介入司法。趙少康今日陪同北市松山信義區議員參選人許元榮掃街拜票，並接受聯訪。針對柯文哲遭判刑17年，民眾黨今日下午號召在凱道集合，趙少康表示，他接受民眾黨邀請會在下午3點30分上台 ，上台要講10分鐘，他覺得17年很重的，因為他受賄判刑13年，政治獻金挪用法律有法律的見解，該處罰就處罰，但是收賄判13年讓他不能再選總統，而且圖利讓沈慶京獲利120多億，前金才210萬，不符合比例原則 ，證據馬馬呼呼，像他亮票案，法官罰他拘役55天，沒有抓去官算不太重，證據他覺得有問題，質疑政治有介入，判決有問題，不只要替柯文哲討公道，也是替台灣法治討公道。針對前媒體人李艷秋質疑藍委上凱道聲援，敢喊柯文哲清清白白嗎，名嘴陳揮文質疑藍委是爲了藍白合？趙少康表示，藍白合很重要， 現在牽涉不只柯文哲，民眾黨跟國民黨有很多人要面對司法，民進黨找一個理由要把你殲滅，藍白合也很難打2026跟2028選戰，他說是合不合理，不是法院能不能判，收錢210萬放水120億的利益，你認為會有這樣的事情，合理的懷疑，不是只為柯文哲。