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▲吳宗憲（如圖）昨晚在TICC開唱，除了唱歌也把歌迷當自己人，盡情聊天。（圖／記者邱曾其攝）

▲周杰倫特地送花籃給吳宗憲，象徵兩人已經和解破冰。（圖／記者李欣恬攝）

綜藝天王吳宗憲昨（28）日在台北開唱，周杰倫送上花籃祝福，破冰舉動成為焦點。昨晚吳宗憲更主動提起與周杰倫的恩怨，表示其實他很愛周杰倫，「」，話說到一半吳宗憲還語氣哽咽，直呼沒人可以重傷他們，為多年心結畫下句點。吳宗憲過去是挖掘周杰倫出道的恩師，卻因將周杰倫連同阿爾發音樂一起打包賣掉一事，讓兩人留下心結。吳宗憲昨晚在演唱會上以劉德華的電影《法中情》來比喻兩人之間的關係，「葉德嫻養不起劉德華所以賣身」，隱晦道出自己當初的身不由己。吳宗憲也提到周杰倫的才華確實很驚人，當初他要周杰倫寫50首歌，自己就選10首幫他出專輯，沒想到周杰倫真的成功了，他也兌現承諾，讓這個當初沒人看好的小子出道，想不到如今會成為天王。吳宗憲更語帶哽咽地說：「一生當中，我只要求你幫我做一件事，而你做到了，杰倫，超孝順，可以了，我欣賞你，我有這個榮耀可以跟你一起工作，我真心的愛你」。吳宗憲最後也對外喊話，「沒有人可以在媒體啊，或什麼地方，隨便去重傷這些，沒有意義的」，他說自己作為長輩，對於後輩們都是愛之深責之切、好的不得了，包括先前傳出他為了女兒Sandy去罵小S的爆料，吳宗憲都一概否認，「我怎麼可能去罵他們，去傷害他們？」回顧吳宗憲與周杰倫過往情仇，周杰倫被賣掉後，2015年與昆凌舉辦婚禮時，並未邀請吳宗憲到場，成為兩人不合的傳聞的起點。當時周杰倫表示賓客名單由母親葉惠美篩選，但這答案仍讓吳宗憲非常不滿，甚至直球開嗆：「漏掉我這封喜帖是不是太針對了？」好在近年雙方關係趨於和緩，周杰倫昨日送出的花籃賀卡除了祝吳宗憲演唱會成功，也幽默笑說：「好奇你會唱我哪一首歌，哈哈」。