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高雄市小港區28日中午驚傳一起隨機傷人事件！一名楊姓男子手持一把宗廟祭祀用的且未開封的鐵劍，突然闖入當地一所國小校園操場內，並失控地對著正在運動的民眾揮舞，現場民眾見狀紛紛驚竄逃命，其中一名正在慢跑的民眾避開不及慘遭波及，全身多處擦挫傷，嫌犯隨即離開校園，一路跑到漢民路段的大馬路上。警方獲報後立即趕往現場追捕，過程中不斷喊話要求嫌犯放下刀械，最後以強制力將該名男子逮捕，隨後將他送醫治療。小港分局指出，警方於28日11時33分獲報，指出在立群路某國小籃球場發生男子持未開封神明寶劍閒晃，並追趕在籃球運動民眾李女，警方到場後未發現，擴大搜尋後在漢民路段上發現該男子，就在警方追趕過程中，嫌犯突然在人行道上跌了一跤，員警見狀立刻衝上前將人壓制在地。目擊民眾描述，當時看到一個人拿刀在跑，後面很多人在追他，像是刑警或警察，一直跑到一輛車旁邊就倒下去，警察隨即將人壓制。但該男子精神狀況不佳，因家屬亦在旁，立即通知救護人員前來協助及送醫，李女由於遭揮打未成傷且不予提告、追究，警方先行代保管未開封神明寶劍1把，目前正在釐清事發原因中。小港分局偵查隊長凃欣安表示，經初步詢問遭追逐的李姓女子，對於遭揮打未成傷一事，暫且不予提告追究。這起事件雖然虛驚一場，但楊姓嫌犯因情緒不穩持刀在公共場所閒晃，最終仍被帶回警局偵辦。