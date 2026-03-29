春季的天象精彩可期，臺北市立天文館表示，今年全世界發現的第一顆彗星「C/2026 A1 （MAPS）」預計在4月4日，清明連假期間通過「近日點」，地球上的觀測者等到它通過近日點後，有機會在日落後的西方地平線附近看見；此外，4月還有「天琴座流星雨」爆發，都是值得一看的天象。
MAPS彗星是什麼？
臺北市立天文館解說員王彥翔指出，「MAPS彗星」2026年1月13日被位於智利阿塔卡馬沙漠的聖佩德羅·德·阿塔卡馬天文台發現，經國際天文聯合會（IAU）確認後，以「Alain Maury、Georges Attard、Daniel Parrott、Florian Signoret」等四位天文學家執行的 MAPS 巡天計畫命名。
王彥翔提及，MAPS彗星根據軌道推算，屬於「克魯茲彗星家族」的一員，克魯茲彗星家族是「掠日彗星」的一種，它們的軌道近日點可達數個太陽半徑以內，學界普遍認為這個家族的成員，是幾百年前一顆巨型彗星近距離接觸太陽時，所分裂的彗星碎片。
克魯茲彗星家族每個碎片都沿著相似的軌道運行，每隔幾百年就會回到「內太陽系」。過去被認為可能是克魯茲彗星家族的天體包括C/2011 W3（Lovejoy），以及著名的C/1965 S1（池谷-關彗星）等，池谷-關彗星曾以-10等的亮度閃耀夜空。
王彥翔說明，MAPS彗星最令人關注的是，它在距離太陽中心距離約為2天文單位，打破過往克魯茲彗星家族的觀測紀錄，這表示「MAPS彗星的體積可能很大」，因此業餘觀測者十分看好其未來亮度增加的潛力。
MAPS彗星3月中旬位在鯨魚座方向，後續往雙魚座方向移動，各單位普遍預期亮度可以達到0等，甚至更亮的亮度。不過，當MAPS彗星通過近日點時，彗星正好與太陽同方向，如果能夠撐過太陽的「火烤」，地球上的觀測者得等到它通過近日點後，才能在日落後的西方地平線附近看見。
天琴座流星雨爆發
2026年台灣能看見的第2波流星雨「天琴座流星雨」則會在4月23日爆發，天琴座流星雨雖然不屬於「年度4大流星雨」之一，但它是以明亮的火流星著稱，預計4月23日凌晨達到極大期， 輻射點在4月22日晚上8時45分從東北方升起，觀賞條件佳。
天琴座流星雨的輻射點雖然是在東北方升起，但其實流星的出現不會有特定方位，最好的觀賞方式就是「躺下、面朝天空」，地點部分則要選擇「光害不高的地方」，例如高山、海邊、高樓較少的鄉村地區等，只要光害少，基本上肉眼就能看見天琴座流星雨的美貌。
我是廣告 請繼續往下閱讀
臺北市立天文館解說員王彥翔指出，「MAPS彗星」2026年1月13日被位於智利阿塔卡馬沙漠的聖佩德羅·德·阿塔卡馬天文台發現，經國際天文聯合會（IAU）確認後，以「Alain Maury、Georges Attard、Daniel Parrott、Florian Signoret」等四位天文學家執行的 MAPS 巡天計畫命名。
克魯茲彗星家族每個碎片都沿著相似的軌道運行，每隔幾百年就會回到「內太陽系」。過去被認為可能是克魯茲彗星家族的天體包括C/2011 W3（Lovejoy），以及著名的C/1965 S1（池谷-關彗星）等，池谷-關彗星曾以-10等的亮度閃耀夜空。
MAPS彗星3月中旬位在鯨魚座方向，後續往雙魚座方向移動，各單位普遍預期亮度可以達到0等，甚至更亮的亮度。不過，當MAPS彗星通過近日點時，彗星正好與太陽同方向，如果能夠撐過太陽的「火烤」，地球上的觀測者得等到它通過近日點後，才能在日落後的西方地平線附近看見。
2026年台灣能看見的第2波流星雨「天琴座流星雨」則會在4月23日爆發，天琴座流星雨雖然不屬於「年度4大流星雨」之一，但它是以明亮的火流星著稱，預計4月23日凌晨達到極大期， 輻射點在4月22日晚上8時45分從東北方升起，觀賞條件佳。
天琴座流星雨的輻射點雖然是在東北方升起，但其實流星的出現不會有特定方位，最好的觀賞方式就是「躺下、面朝天空」，地點部分則要選擇「光害不高的地方」，例如高山、海邊、高樓較少的鄉村地區等，只要光害少，基本上肉眼就能看見天琴座流星雨的美貌。