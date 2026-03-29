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民眾黨創黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積率弊案、總統選舉政治獻金案，遭到台北地檢署依圖利、違背職務收賄、公益侵占及背信等罪嫌起訴，求刑28年6月。26日下午一審宣判出爐，北院認定柯文哲收賄210萬，判處有期徒刑17年、褫奪公權6年。民眾黨今（29）日下午號召黨公職與支持者在凱道集合，為柯文哲討公道，藍營立委也將到場聲援。民眾黨表示，當我們的國家，「司法」已不再公平正義、已淪為執政者的工具，這道本該維護社會正義的最後一道防線已經崩壞，此時、此地、此刻就必須站出來，為民主人權而戰、為司法改革而戰。「 戰！329上凱道討公道」活動13:00時至14:00時 司法正義野台開講、14:00時 活動開始、14:10時 民眾黨議員宣講、14:30時 中國國民黨立院黨團宣講、15:00時台灣民眾黨公職宣講、15:30時 台灣民眾黨立院黨團、來賓宣講、16:00時民眾黨主席黃國昌、民眾黨創黨主席柯文哲宣講。北市府雖然火速核准民眾黨凱道活動路權，但台北市長蔣萬安表示今日另有行程，將不會參加。