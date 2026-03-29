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民眾黨創黨主席柯文哲涉入京華城案與政治獻金案一審遭判17年徒刑，對此民眾黨將在今（29）日下午號召小草上凱道發出怒吼。律師黃帝穎表示，司法官遇到政治干預，大多挺直腰桿捍衛法治，柯文哲已揚言上訴二審，但二審法官看到藍白聚眾施壓司法，在目前司法實務氛圍，就更不可能接受藍白政治干預，更不敢無視朱亞虎認罪行賄、彭振聲認罪圖利等明確罪證，黃國昌不滿法院判決在凱道聚眾，「反害慘柯文哲二審」。黃帝穎表示，黃國昌不滿柯文哲遭一審判刑17年，動員民眾黨黨公職及支持者上凱道，但這只是滿足少數人政治私利，反害慘柯文哲二審。柯文哲、黃國昌痛罵一審判決法官，將司法獨立審判硬是罵成賴清德，完全罔顧四大事實，包括包括鍾小平告發柯文哲圖利；游淑慧擔任京華城調查小組召集人提供資料給檢調；蔣萬安市府配合檢方偵辦京華城案；郝龍斌是首位在媒體指控柯文哲京華城案違法的國民黨大咖。黃帝穎直言，藍白上凱道痛批司法判決是公然政治干預司法，簡直民主之恥，更害慘柯文哲上訴二審，目前實務上，司法官遇到政治干預，如果因此退縮而不依法行事，就會被認為這位司法官可以接受政治干預、可以接受關說或施壓有效，官聲從此狼藉。黃帝穎說，因此司法官遇到政治干預，大多挺直腰桿捍衛法治，這從柯文哲在北院的多次羈押庭裁定羈押，黃國昌在裁押前多次聚眾包圍北檢北院都無用，可見司法不接受政治干預。柯文哲已揚言上訴二審，但二審法官看到藍白聚眾施壓司法，在目前司法實務氛圍，就更不可能接受藍白政治干預，更不敢無視朱亞虎認罪行賄、彭振聲認罪圖利等明確罪證，黃國昌不滿法院判決在凱道聚眾，「反害慘柯文哲二審」。