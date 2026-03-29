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長庚大學校園內26日驚傳嚴重交通意外！一輛三重客運（967路線）行經長庚大學校區時，輾壓一名20歲王姓學生，當時廖姓司機察覺疑似壓到東西，沒下車查看，男大生下半身一度卡在公車底盤動彈不得。警消獲報後趕抵現場破壞車體救人，男大生因傷勢極其嚴重，目前仍在長庚醫院加護病房觀察中。警方表示，26日22時20分許，正值學生下課及返回宿舍的高峰時段， 54歲廖姓男子駕駛營業大客車，當時並未在載客狀態，行駛在校園道路左轉時，疑似因視線死角或未注意車前狀況，撞上正在穿越馬路的20歲王姓學生，造成傷者下半身遭輾壓，卡在公車底盤。警消獲報立即到場搶救，將身受重傷的王姓學生送往長庚醫院治療，目前仍在加護病房觀察中；廖男經酒測值為0，全案將依過失傷害罪移送桃園地檢署偵辦。有爆料指出，事發當時司機輾壓到人卻未下車察看，還來回後退前進，導致男大生腹部及股溝處遭到嚴重輾壓變形，下體甚至與身體幾乎分離，僅剩部分皮肉相連，希望男大生能度過難關。經過警方調閱監視器發現，公車輾壓到男大生後即停下，廖姓司機經檢測酒測值為0，並無酒後駕車情事。廖男因未依規定禮讓行人導致嚴重受傷，警方訊後依《過失傷害罪》移送桃園地檢署偵辦。警方呼籲，汽車駕駛人行經行人穿越道時應減速慢行或停止，讓行人優先通行，避免交通事故的發生。