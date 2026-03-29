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新北市板橋區貴興路上某補習班前，昨（28）日深夜一台載著ubike的貨車轉彎時不明原因橫掃整排路邊停車，王男當下立即踩煞車，才未讓事故繼續擴大。初步了解，共1轎車、8機車遭到波及，所幸這起事故未造成人員傷亡，詳細原因有待釐清。從監視器的畫面可以見到，29歲王姓男子駕駛載有ubike的貨車沿板橋區貴興路往高爾富路方向直行，疑似恍神，轉彎後貨車偏離，先擦撞上停放於貴興路62號前之小客車，隨後橫掃機車，嚇得王姓駕駛立刻踩煞車。遭波及的轎車車頭刮傷，8部機車傾倒路上，現場滿目瘡痍。初步了解，王姓駕駛持照條件正常，無酒駕，疑似恍神釀禍，所幸這起事故並未造成人員傷亡，詳細事故原因待釐清，並交由交通分隊依交通事故程序處理。板橋警分局呼籲，駕駛人行車前應確保精神狀況良好，行駛途中隨時注意路況及周邊停放車輛，避免分心或疲勞駕駛，以降低交通事故發生風險；警方亦將持續加強交通安全宣導，提醒用路人共同維護行車安全。