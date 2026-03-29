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▲金鍾國（中）因耳蝸出問題，由哈哈（右）攙扶進場。（圖／翻攝自《Running Man》）

韓國人氣歌手兼全能藝人金鍾國，半年前才剛升格人夫，沒想到正值新婚生活幸福之際卻傳出病訊！近日他透過個人 YouTube 頻道坦承，由於一個月內搭飛機跑了四個國家，導致健康亮起紅燈，罹患「前庭神經炎」，自嘲：「連水都喝不了，簡直是死裡逃生」，消息一出引發廣大粉絲關注。27日金鍾國在個人YouTube「金鍾國 GYM JONG KOOK」中上傳了新影片，影片中金鐘國略顯疲態地向粉絲報告近況，坦言：「現在說話也不太容易，最近生了一場小病。」並透露自己被診斷出患有前庭神經炎。前庭神經炎是指從前庭器官向大腦傳遞訊號的前庭神經發生炎症的疾病，會伴隨嚴重的暈眩、噁心與嘔吐等症狀。金鍾國近一步說明自己的症狀，當過度勞累或壓力大時耳朵就會發炎，因此會失去平衡感導致什麼都做不了，「我有兩天什麼都吃不下，連水都喝不了，真的是死裡逃生」，甚至就算躺著，也感覺到世界也一直旋轉。他表示，由於過去一個月頻繁往返四個國家進行海外行程，忙碌地工作，在高度壓力與過度勞累下，身體終於發出警訊，前庭神經炎突然就找上門，「發作時平衡感完全喪失，世界不停旋轉，有兩天的時間連水都喝不下，真的非常痛苦。」甚至直到目前也還沒痊癒，因此被醫生交代現在不能開車。事實上，金鍾國的健康異狀早在近期播出的《Running Man》中就能初見端倪。節目開場時，一向硬漢形象的金鍾國，竟需要成員哈哈的攙扶才能行走，池錫辰見狀則幫忙解釋說：「鍾國身體不太舒服」，當時金鍾國就有提到自己得了一個這輩子聽都沒聽過的病。如今病況公開也讓外界相當心疼，不少網友紛紛留言打氣：「就算是金鍾國也要休息啊」、「希望能好好休養，早日康復」。