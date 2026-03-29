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▲台中市龍井區兩名男騎士路口猛烈對撞，一名18歲騎士連人帶車摔入農田，意識清醒受輕傷。（圖／讀者提供）

台中市龍井區昨（28）日晚間發生一起死亡車禍，55歲紀姓騎士下班返家途中，與19歲詹姓騎士發生碰撞，因紀未配戴安全帽，導致重摔後頭部受損嚴重，送醫搶救仍傷重不治；詹連人帶車掉落一旁農田，受有多處擦挫傷，無生命危險。警方指出，全案警詢後依過失致死罪嫌，將詹男移送台中地檢署偵辦。警消單位指出，這起嚴重的交通事故發生在龍井區三港路一處無號誌的十字路口。事發當時，疑似正準備前往公司上班的男騎士，在未配戴安全帽的情況下騎車行經該路段；與此同時，另一名剛下班的18歲年輕男騎士恰好從對向的三港路326巷騎出。雙方在行經路口時疑似皆未減速，猛烈撞擊導致未戴帽男子的機車嚴重毀損，其整個人在柏油路面上翻滾數圈，頭部受到重創，腦組織甚至當場噴出，地面留有大量血跡，送醫搶救仍不幸宣告不治。詹男失控衝進農田，經警消趕赴到場，發現詹有多處擦挫傷，送往光田醫院治療，車輛後續由家屬協助拉起。據查，紀男沒有戴安全帽，當時剛下班，正在回家路上，未料途中發生嚴重意外導致身亡。警方表示，詹男經酒精濃度檢測無飲酒情事，該處為無號誌燈的十字路口，全案依程序調查處理，並依過失致死罪嫌將詹移請台中地檢署偵辦。至於確切的肇事原因、雙方車速以及相關的責任歸屬，仍有待轄區警員進一步調查與鑑定釐清。