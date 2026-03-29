我是廣告 請繼續往下閱讀

▲樂天女孩韓籍成員換上迷彩服帥氣登場，讓球迷驚喜連連。左起金佳垠、廉世彬、高佳彬。（圖／樂天桃猿提供）

中華職棒新球季熱血開打，樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」昨（28）日登上台北大巨蛋，以全新短版球衣搭配整齊劃一的開場舞震撼全場，吸引逾4萬名觀眾目光。韓籍成員廉世彬、高佳彬與金佳垠合體亮相，甜帥風格切換自如，不只穿上帥氣迷彩服，還換上白色「貓咪裝」，可愛模樣瞬間萌翻全場。3人一登場便以滿滿氣勢抓住全場視線，廉世彬開心表示：「穿上全新制服，心情真的特別好！」首次參與開幕戰的金佳垠分享，「覺得最印象深刻的是在場地內和所有成員一起完成的開場舞，整體氣勢非常震撼又很帥氣！」而高佳彬則坦言：「跳舞前真的好緊張，但還是努力讓自己保持笑容完成表演。」表演層次不只如此，四局下廉世彬、高佳彬與金佳垠在一壘區帶來3人Dance Show，換上迷彩服帥氣登場，讓現場粉絲驚喜連連。緊接著第五局中場，又迅速換上白色「貓咪裝」，與全體女孩帶來可愛度爆表的演出。廉世彬與高佳彬都大讚「最喜歡這套服裝」，高佳彬直言，「那是我之前沒有嘗試過的概念，覺得很新鮮也很有挑戰性！但舞蹈的部分，3支我都很喜歡。」升格為「學姐」的廉世彬，在新賽季展現不同心境，她笑說：「自己是前輩其實還有點不敢當，我也覺得自己還有很多需要學習的地方。不過因為去年有很努力地應援，所以在應援方面確實更熟悉了一些。未來也會和新加入的成員一起努力，帶給大家更好的表現！」而開幕戰最高潮莫過於球隊九局逆轉奪勝，她興奮直呼：「真的非常開心，看來我應該就是『勝利女神』沒錯（笑）。」久違與女孩們並肩應援，也讓她直言整個過程格外珍貴又開心。高佳彬則透露，在球隊奪勝當下，其實正專注看著觀眾應援，「直到比賽結束後，才知道有球員被球擊中。」同時也不忘感謝粉絲貼心準備咖啡，「我很喜歡喝冰美式，真的覺得很暖心！」被粉絲們暱稱「小可愛」金佳垠也開心分享，下班後和佳彬、世彬姐姐一起叫外送吃義大利麵，「可能因為是收工後吃的關係，覺得特別好吃！」