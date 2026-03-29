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非全面入侵的「特種突擊」

白宮與軍方表態

風險與民意壓力

戰爭現狀

美國與伊朗的戰事爆發已滿月，隨著數千名美軍和海軍陸戰隊官兵抵達中東進行部署，有美國官員透露，五角大廈正為可能在伊朗境內持續數週的地面行動做準備，目前正等待美國總統川普（Donald Trump）的最終裁決。根據《華盛頓郵報》引述官員說法，五角大廈正為在伊朗展開為期數週的地面行動做準備。這項計畫可能標誌著「戰爭的新階段」，對美軍而言，其危險程度將遠高於前四週的戰鬥。匿名官員表示，任何地面任務都不會達到全面入侵的規模，可能包括特種部隊突襲以及常規步兵行動。這些行動可能使部隊暴露於「無人機與飛彈、地面火力以及簡易爆炸裝置」的威脅之下。討論中的潛在目標包括伊朗關鍵石油出口樞紐哈爾克島（Kharg Island），以及荷姆茲海峽沿岸的登陸行動，旨在清除對國際航運的威脅。部分官員估計任務將持續「數週而非數月」，也有人認為可能長達「兩個月」。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）表示： 「五角大廈的職責是做好準備，為三軍統帥提供最大的選擇空間。這並不代表總統已經做出決定。」川普先前曾表示「我不會在任何地方部署部隊」；國務卿盧比歐（Marco Rubio）也曾稱這「不會是一場持久衝突」，且可以在「不動用地面部隊」的情況下達成目標。自2月底開戰以來，在伊朗展開的襲擊行動已經造成13名美軍陣亡、300 多人受傷。民意方面仍存在分歧，一項民調顯示，62%民眾反對向伊朗派遣地面部隊，僅12%表示支持。軍事分析家艾森斯塔特（Michael Eisenstadt）警告，在伊朗具備大量無人機打擊能力的環境下，美軍地面部隊將面臨極高風險，他並補充，機動性至關重要，「靈活性是部隊防護的一部分。」自2月28日美國、以色列對伊朗發動攻勢並擊斃時任最高領袖哈米尼以來，衝突持續升溫，迄今已造成超過1300人死亡。伊朗持續對以色列、約旦、伊拉克及境內設有美軍基地設施的灣區國家發動無人機與飛彈攻擊。戰火嚴重破壞基礎設施，導致全球市場、能源供應與民航交通全面癱瘓。