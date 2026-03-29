由張凌赫、田曦薇主演的爆紅古裝劇《逐玉》迎來大結局，讓不少人開始煩惱下一部要追什麼？引起熱議。其中迪麗熱巴、陳飛宇新劇《白日提燈》受到矚目，迪麗熱巴在劇中飾演活了400年的鬼王，絕美造型讓人看了目不轉睛，昨（28）日首播10分鐘熱度狂衝，打破播出平台新劇開播歷史紀錄。

我是廣告 請繼續往下閱讀
《逐玉》迎大結局　網憂劇荒：下一部要追什麼？

《逐玉》播出後引來熱烈迴響，男帥女美的組合更讓觀眾看了心花怒放，成為近期討論度最高的陸劇。不過，隨著該劇迎來完結，也讓不少人直呼「好空虛」、「下一部要追什麼？」、「又想看結局，又怕劇荒，很兩難」話題引起熱議。

▲由張凌赫（左）、田曦薇（右）主演的爆紅古裝劇《逐玉》迎來大結局，讓不少人開始煩惱「下一部要追什麼？」引起熱議。（圖／微博）
▲由張凌赫（左）、田曦薇（右）主演的爆紅古裝劇《逐玉》迎來大結局，讓不少人開始煩惱「下一部要追什麼？」引起熱議。（圖／微博）
《白日提燈》3/28正式上線　首播破千萬人搶看

網友除了期待張凌赫、田曦薇下部作品，還推薦3/28正式上線的《白日提燈》，這部由迪麗熱巴、陳飛宇主演的新劇，昨日首播就刷新播出平台紀錄，短短10分鐘熱度狂飆，同步線上人數超80萬，首日播放量突破1000萬，創下2026年劇集首播日最高紀錄。

對此，網友看了第一集立刻深陷其中，表示「本來想記取逐玉的教訓，不要一集一集看」、「註定又要熬夜了」、「這含金量真的太狂」、「迪麗熱巴超美，終於讓我等到了」，但也有人認為男主角顏值不如張凌赫，少了一點追劇的動力。

迪麗熱巴化身400年鬼王　新劇美出新高度

《白日提燈》改編自晉江文學城人氣作家黎青燃的同名小說，迪麗熱巴是飾演生來就是惡鬼、活了400年的鬼王，將與陳飛宇飾演的「段胥」上演橫跨陰陽兩界的戀情。不僅劇情奇幻、新穎，迪麗熱巴此次挑戰鬼王角色，劇中多達27套造型華麗登場，先前尚未播出就掀起討論。《白日提燈》已在Disney+播出，首日更新4集，每日18:00更新2集。

▲迪麗熱巴在新劇《白日提燈》中飾演活了400年的鬼王。（圖／微博@Dear-迪麗熱巴） ▲迪麗熱巴（如圖）新劇《白日提燈》已在Disney+播出，首日更新4集，每日18:00更新2集。（圖／微博@Dear-迪麗熱巴）

相關新聞

《逐玉》張凌赫曾批演藝圈都是零演技面癱　遭酸：你才粉底液將軍

《逐玉》男星現代版長這樣！張凌赫鄧凱帥翻全台　6男神介紹1次看

《逐玉》田曦薇從小美到大！5女神今昔對比　Angelababy判若兩人

《逐玉》戰爭戲竟出現摩托車！樊長玉燉肉出現「科技火」全網笑爛