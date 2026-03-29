由張凌赫、田曦薇主演的爆紅古裝劇《逐玉》迎來大結局，讓不少人開始煩惱下一部要追什麼？引起熱議。其中迪麗熱巴、陳飛宇新劇《白日提燈》受到矚目，迪麗熱巴在劇中飾演活了400年的鬼王，絕美造型讓人看了目不轉睛，昨（28）日首播10分鐘熱度狂衝，打破播出平台新劇開播歷史紀錄。
《逐玉》迎大結局 網憂劇荒：下一部要追什麼？
《逐玉》播出後引來熱烈迴響，男帥女美的組合更讓觀眾看了心花怒放，成為近期討論度最高的陸劇。不過，隨著該劇迎來完結，也讓不少人直呼「好空虛」、「下一部要追什麼？」、「又想看結局，又怕劇荒，很兩難」話題引起熱議。
《白日提燈》3/28正式上線 首播破千萬人搶看
網友除了期待張凌赫、田曦薇下部作品，還推薦3/28正式上線的《白日提燈》，這部由迪麗熱巴、陳飛宇主演的新劇，昨日首播就刷新播出平台紀錄，短短10分鐘熱度狂飆，同步線上人數超80萬，首日播放量突破1000萬，創下2026年劇集首播日最高紀錄。
對此，網友看了第一集立刻深陷其中，表示「本來想記取逐玉的教訓，不要一集一集看」、「註定又要熬夜了」、「這含金量真的太狂」、「迪麗熱巴超美，終於讓我等到了」，但也有人認為男主角顏值不如張凌赫，少了一點追劇的動力。
迪麗熱巴化身400年鬼王 新劇美出新高度
《白日提燈》改編自晉江文學城人氣作家黎青燃的同名小說，迪麗熱巴是飾演生來就是惡鬼、活了400年的鬼王，將與陳飛宇飾演的「段胥」上演橫跨陰陽兩界的戀情。不僅劇情奇幻、新穎，迪麗熱巴此次挑戰鬼王角色，劇中多達27套造型華麗登場，先前尚未播出就掀起討論。《白日提燈》已在Disney+播出，首日更新4集，每日18:00更新2集。
▲迪麗熱巴（如圖）新劇《白日提燈》已在Disney+播出，首日更新4集，每日18:00更新2集。（圖／微博@Dear-迪麗熱巴）
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《逐玉》播出後引來熱烈迴響，男帥女美的組合更讓觀眾看了心花怒放，成為近期討論度最高的陸劇。不過，隨著該劇迎來完結，也讓不少人直呼「好空虛」、「下一部要追什麼？」、「又想看結局，又怕劇荒，很兩難」話題引起熱議。
網友除了期待張凌赫、田曦薇下部作品，還推薦3/28正式上線的《白日提燈》，這部由迪麗熱巴、陳飛宇主演的新劇，昨日首播就刷新播出平台紀錄，短短10分鐘熱度狂飆，同步線上人數超80萬，首日播放量突破1000萬，創下2026年劇集首播日最高紀錄。
對此，網友看了第一集立刻深陷其中，表示「本來想記取逐玉的教訓，不要一集一集看」、「註定又要熬夜了」、「這含金量真的太狂」、「迪麗熱巴超美，終於讓我等到了」，但也有人認為男主角顏值不如張凌赫，少了一點追劇的動力。
迪麗熱巴化身400年鬼王 新劇美出新高度
《白日提燈》改編自晉江文學城人氣作家黎青燃的同名小說，迪麗熱巴是飾演生來就是惡鬼、活了400年的鬼王，將與陳飛宇飾演的「段胥」上演橫跨陰陽兩界的戀情。不僅劇情奇幻、新穎，迪麗熱巴此次挑戰鬼王角色，劇中多達27套造型華麗登場，先前尚未播出就掀起討論。《白日提燈》已在Disney+播出，首日更新4集，每日18:00更新2集。
▲迪麗熱巴（如圖）新劇《白日提燈》已在Disney+播出，首日更新4集，每日18:00更新2集。（圖／微博@Dear-迪麗熱巴）