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渢妙一期進度突破：首組水下基礎基樁順利安裝

海龍三號風場首支風機安裝 背後是滿滿的本土供應鏈

台灣離岸風電受限於東北季風影響，每年僅 3 至 10 月具備可供海上作業的「氣候窗」（Weather Window），各開發商刻正把握此關鍵期全力衝刺施工進度。而像是海龍3號風場、渢妙一期離岸風場日前也均緊鑼密鼓展開海上作業，力拚風場如期完工。哥本哈根基礎建設基金（CIP）主導投資開發的渢妙一期離岸風場位於台中市海域距岸約35公里處，規劃設置33座風力機組、共計500MW容量，預計在2027年完工，全場發電容量已透過企業購電協議（CPPA）全數售予企業，包括中美晶、聯電、遠傳、台哥大、聯發科等。該風場在3月4日宣布第一組水下基礎的基樁已成功安裝完畢，目前打樁作業正全速進行中，以國產大型離岸風電工作船「環海翡翠輪」執行。另外，由日本三井物產、加拿大北陸能源、馬來西亞商淨達力再生能源聯合開發的海龍離岸風電計畫包含3座風場，300MW的海龍2A及232MW的海龍2B已經相繼完工，512MW的海龍3號風場目標今年底完工，屆時3座風場將可供應台灣GW等級的風力發電，將能為逾百萬戶台灣家庭提供穩定且潔淨的綠色能源 。海龍3號風場首支風機已於日前順利完成海上安裝，本次安裝風機機艙是由西門子歌美颯（Siemens Gamesa）於台中機艙組裝廠在地組裝完成，並由台灣大型離岸風電海事工程公司台船環海（CDWE）負責海上運輸安裝工程。而海龍計畫風機機艙本土合作廠商包括永冠能源科技集團（輪轂鑄件及機艙底座鑄件）、先進華斯複材（機艙罩、鼻錐罩）、科凱風能（不斷電系統與功率轉換器）、信邦電子（低壓電纜）、上緯興業（葉片樹脂）、台灣重山風力科技（塔架）、士林電機（變壓器繞線）、華新麗華（高壓電纜）、台灣福士（扣件）。對於風電施工的氣候窗打開，台灣離岸風電產業協會（TOWIA）也提醒，隨著各風場進入施工與運維高峰期，海上作業頻率及人員進出將顯著增加，產業在推進工程進度的同時，持續將職業安全與風險管理列為首要核心。TOWIA指出，離岸風場工程具高度複雜性，涵蓋船舶運輸、重型設備吊裝與風機組裝等作業，且與海氣象條件高度連動。為確保工程安全與品質，業者皆遵循勞動部職業安全衛生署發布的《離岸風電海域作業安全指引》，建立完整職業安全衛生管理制度。而離岸風電作業環境結合高空、海上與多變氣候特性，產業將持續精進安全機制，並透過國內外經驗交流導入最佳實務，提升整體安全韌性。未來也將持續攜手政府與產業夥伴，在推動能源轉型的同時，打造安全、可靠且具韌性的離岸風電產業環境。