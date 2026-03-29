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▲堪稱「國民餅乾」的可口奶滋，也被日本人發現了。（圖／品牌提供）

▲近期擄獲不少日本及韓國明星的義美小泡芙，反而沒有在MASA推薦的必買零食清單中。（圖／記者陳雅雲攝）

台灣美食不計其數，一名日本網紅MASA在Threads上推薦，「去台灣每次都在全聯買這些零食」，不少人一看這等經典傳統的點心，讓台灣粉絲大讚：「好台」、「真懂吃！」、「買的很好」。Threads上一名日本網紅MASA，原本主要分享日本的美食和旅遊資訊，有時也會分享到台灣來嘗試的各式推薦名單。日前，MASA提及上個月到台灣，分享「我去台灣每次都在全聯買這些零食，有人跟我的口味一樣嗎？」沒想到一看清單，讓許多台灣人好驚訝。，文章一出，釣出一票台灣粉絲大讚：「好台」、「真懂吃！」、「買的很好」。還有網友提到：「我家也喜歡這個冬筍餅，會帶幾包回美國。」稱讚MASA「很會挑，都是台灣人也都會常買的」。更有粉絲不藏私建議，「還有一個白胡椒餅你可以試試！」、「豬耳朵也好吃」，展開一場美食交流。連在地人都認同特別內行的口味，讓網友也忍不住向MASA表示：「建議你逛逛農會」，認為「地瓜片可以去買傳統的，更好吃」。吸引越來越多人朝聖這份十足台灣味的美食清單。