先前大白菜產量過剩價格大跌，批發價一度在每斤6元左右波動，成為市場最便宜蔬菜之一；同時全聯、大全聯至3月30日前推出「10元小白菜」限時促銷，引發搶購潮。農糧署指出，大白菜營養豐富、料理多元，正確冷藏保存法可長達2周仍保鮮，吸引不少民眾趁低價囤貨，《NOWNEWS》整理實用熱門食譜一次看。
全聯10元小白菜開搶！比買一送一還划算
近期蔬菜市場出現明顯價格波動，甘藍（高麗菜）今年3月均價跌至5.8元，小白菜跌至11元，大白菜批發價一度約在每斤6至8元，不過最近有稍微回價。全聯與大全聯至3月30日推出限時生鮮優惠活動，全聯「小白菜」、大全聯「台灣小白菜」從原價23元直接下殺至10元，等於比買一送一還便宜，全台門市每日共計限量9萬包，每人限購3包。
除了葉菜類，全聯、大全聯的蘋果、肉品與海鮮也同步降價，《NOWNEWS今日新聞》整理優惠重點如下，不少消費者鎖定週末補貨，一次把冰箱塞滿。
◾紐西蘭加拉蘋果#120單粒原價16元、5粒特價65元，平均單粒13元
◾台灣鯛魚排（大）單片原價99元，特價69元
◾土公雞骨腿切塊單盒原價199元，特價159元
◾吳郭魚每尾原價69元，特價49元（大全聯限定加碼）
◾冷藏豬肋小排切塊每台斤原價285元，特價每台斤234元（大全聯限定加碼）
不只便宜省錢！大白菜營養價值高
大白菜屬十字花科蔬菜，含有維生素A、C、膳食纖維等營養成分，熱量低、口感清甜，無論是煮湯、熱炒或醃製都適合，是不少家庭餐桌的常客。
此外，其高含水量與纖維質，也有助於促進腸胃蠕動，因此常被視為清爽又健康的食材選擇。
大白菜的葉面有黑點能吃嗎？專家這樣說
不少人在挑選大白菜時，會發現葉面出現黑色小點，擔心是否變質。對此，資深菜販及農糧署指出，這類黑點多半與生長環境或品種有關，屬常見現象，通常不影響食用。
真正需要注意的是「內部腐爛」問題，也就是俗稱的「黑心菜」，外觀看不出異狀，但切開後可能已經變質，建議購買時選擇結球緊密、外觀完整的產品較安心。
大白菜保存有撇步！冷藏2周仍保鮮
農糧署建議，大白菜買回家後若吃不完，可透過簡單方式延長保存期限，例如用紙巾包覆根部，再放入塑膠袋密封冷藏，有助減少水分流失，最長可保存2周。
若是已切開的大白菜，建議儘早食用；或依料理需求切塊後冷凍保存，不僅延長保存時間，也方便日後直接取用烹調。
大白菜挑選重點一次看！避免踩雷
想挑到新鮮又好吃的大白菜，可掌握幾個關鍵原則：外葉帶點綠色代表新鮮、結球緊密不鬆散、拿起來有重量感代表水分充足。
另外，也可觀察葉面是否有明顯腐爛或大面積黑斑，若出現異常氣味或軟爛情況，則建議避免購買，以免影響口感與安全。
🟡大白菜煮湯食譜：
擅長簡單美味營養料理的蔓樂爸 （吳東銘），就曾分享過如何用大白菜煮「輕盈三寶湯」，只要搭配蝦仁、雞蛋，就能煮高蛋白、低熱量的暖身湯品，一周瘦2公斤不是難事。
📍材料：大白菜約300克、蛋1顆、蝦仁200克、蒜醬適量、紅蘿蔔適量、木耳適量、鹽巴少許、白胡椒粉少許、食用油1匙
📍做法：
1、蔬菜洗淨，大白菜切段、紅蘿蔔切絲、黑木耳切成適當大小。
2、鍋內加1匙油，熱鍋冷油打入1顆雞蛋，加少許鹽巴，蛋兩面煎至焦香，再將蛋切成不規則形狀，起鍋備用。
3、原鍋免清洗，直接下蝦仁煮至變色，盛起備用。
4、原鍋加入1匙蒜醬，加入大白菜、黑木耳、紅蘿蔔炒軟，加入800ml至1000ml飲用水，水滾後蓋鍋蓋煮15分鐘，倒入蛋、蝦仁再煮5分鐘，加入鹽巴、胡椒粉調味即可。
📍材料：大白菜300克、雞蛋2顆、蒜末適量、白胡椒粉少許、食用油1匙
📍做法：
1、大白菜洗淨切絲或小塊，雞蛋打散，加少許鹽攪拌均勻。
2、熱鍋倒入少許油，將雞蛋倒入鍋中炒至半熟，盛出備用。
3、原鍋加點油，放入蒜末爆香，加入白菜大火翻炒至變軟。
4、加入鹽、白胡椒粉調味，再倒回雞蛋翻炒均勻，也可加少許醬油提升風味。
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近期蔬菜市場出現明顯價格波動，甘藍（高麗菜）今年3月均價跌至5.8元，小白菜跌至11元，大白菜批發價一度約在每斤6至8元，不過最近有稍微回價。全聯與大全聯至3月30日推出限時生鮮優惠活動，全聯「小白菜」、大全聯「台灣小白菜」從原價23元直接下殺至10元，等於比買一送一還便宜，全台門市每日共計限量9萬包，每人限購3包。
除了葉菜類，全聯、大全聯的蘋果、肉品與海鮮也同步降價，《NOWNEWS今日新聞》整理優惠重點如下，不少消費者鎖定週末補貨，一次把冰箱塞滿。
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◾吳郭魚每尾原價69元，特價49元（大全聯限定加碼）
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大白菜屬十字花科蔬菜，含有維生素A、C、膳食纖維等營養成分，熱量低、口感清甜，無論是煮湯、熱炒或醃製都適合，是不少家庭餐桌的常客。
此外，其高含水量與纖維質，也有助於促進腸胃蠕動，因此常被視為清爽又健康的食材選擇。
大白菜的葉面有黑點能吃嗎？專家這樣說
不少人在挑選大白菜時，會發現葉面出現黑色小點，擔心是否變質。對此，資深菜販及農糧署指出，這類黑點多半與生長環境或品種有關，屬常見現象，通常不影響食用。
真正需要注意的是「內部腐爛」問題，也就是俗稱的「黑心菜」，外觀看不出異狀，但切開後可能已經變質，建議購買時選擇結球緊密、外觀完整的產品較安心。
大白菜保存有撇步！冷藏2周仍保鮮
農糧署建議，大白菜買回家後若吃不完，可透過簡單方式延長保存期限，例如用紙巾包覆根部，再放入塑膠袋密封冷藏，有助減少水分流失，最長可保存2周。
若是已切開的大白菜，建議儘早食用；或依料理需求切塊後冷凍保存，不僅延長保存時間，也方便日後直接取用烹調。
大白菜挑選重點一次看！避免踩雷
想挑到新鮮又好吃的大白菜，可掌握幾個關鍵原則：外葉帶點綠色代表新鮮、結球緊密不鬆散、拿起來有重量感代表水分充足。
另外，也可觀察葉面是否有明顯腐爛或大面積黑斑，若出現異常氣味或軟爛情況，則建議避免購買，以免影響口感與安全。
🟡大白菜煮湯食譜：
擅長簡單美味營養料理的蔓樂爸 （吳東銘），就曾分享過如何用大白菜煮「輕盈三寶湯」，只要搭配蝦仁、雞蛋，就能煮高蛋白、低熱量的暖身湯品，一周瘦2公斤不是難事。
📍材料：大白菜約300克、蛋1顆、蝦仁200克、蒜醬適量、紅蘿蔔適量、木耳適量、鹽巴少許、白胡椒粉少許、食用油1匙
📍做法：
1、蔬菜洗淨，大白菜切段、紅蘿蔔切絲、黑木耳切成適當大小。
2、鍋內加1匙油，熱鍋冷油打入1顆雞蛋，加少許鹽巴，蛋兩面煎至焦香，再將蛋切成不規則形狀，起鍋備用。
3、原鍋免清洗，直接下蝦仁煮至變色，盛起備用。
4、原鍋加入1匙蒜醬，加入大白菜、黑木耳、紅蘿蔔炒軟，加入800ml至1000ml飲用水，水滾後蓋鍋蓋煮15分鐘，倒入蛋、蝦仁再煮5分鐘，加入鹽巴、胡椒粉調味即可。
🟡大白菜炒蛋食譜
📍材料：大白菜300克、雞蛋2顆、蒜末適量、白胡椒粉少許、食用油1匙
📍做法：
1、大白菜洗淨切絲或小塊，雞蛋打散，加少許鹽攪拌均勻。
2、熱鍋倒入少許油，將雞蛋倒入鍋中炒至半熟，盛出備用。
3、原鍋加點油，放入蒜末爆香，加入白菜大火翻炒至變軟。
4、加入鹽、白胡椒粉調味，再倒回雞蛋翻炒均勻，也可加少許醬油提升風味。