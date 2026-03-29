美式賣場好市多（Costco）不僅有多種肉類、海鮮、蔬果、零食可購買，還有不少生活用品可以買，就有會員發現，過去許多人家中常備的醫藥箱「人生保健箱」居然出現在好市多！外箱印有相當復古的動物插畫，裡面則是有包紮傷口用的紗布、透氣膠帶、藥膏、外用藥水、剪刀、鑷子、橡皮管等居家緊急處理傷口的用品，讓許多人紛紛表示勾起回憶。
超復古「人生保健箱」 外用藥、衛材全都包
原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文分享，在好市多發現這款裡面什麼都有的「人生保健箱」，保健箱整體採藍白紅色設計，箱子上有動物們的插圖，看起來非常復古，整個保健箱是由「人生製藥股份有限公司」推出。
保健箱內含有人生黃藥水、人生美碘藥水1%、近江兄弟白藥水、近江兄弟面達新軟膏、美碘紗布劑、萬油精等外用藥劑，還有滅菌棉球、滅菌紗布塊、透氣膠帶、單頭棉棒、酒精棉片、橡皮管、剪刀、鑷子、等外用衛材，全部可以整齊收納進盒子中；盒子外面還有背帶，方便攜帶，售價是499元一組。
藏在各分店藥品區 眾驚：好懷念
有熱心會員表示，在台南、桃園南崁、嘉義、台北汐止等好市多分店已經陸續有這款保健箱，位置在好市多的藥品區，如果有需要購買的民眾，可到好市多各分店的藥品區尋找，或詢問藥品區的好市多店員。
有不少人看到「人生保健箱」出現，紛紛表示，「這是時代的眼淚吧！」「哇，好懷念喔，一定要買一個」、「好可愛」、「外觀好復古」、「這包裝真的很復古」，也有其他網友認為，保健箱再大一點會更好，不然生理食鹽水不好放。
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原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文分享，在好市多發現這款裡面什麼都有的「人生保健箱」，保健箱整體採藍白紅色設計，箱子上有動物們的插圖，看起來非常復古，整個保健箱是由「人生製藥股份有限公司」推出。
保健箱內含有人生黃藥水、人生美碘藥水1%、近江兄弟白藥水、近江兄弟面達新軟膏、美碘紗布劑、萬油精等外用藥劑，還有滅菌棉球、滅菌紗布塊、透氣膠帶、單頭棉棒、酒精棉片、橡皮管、剪刀、鑷子、等外用衛材，全部可以整齊收納進盒子中；盒子外面還有背帶，方便攜帶，售價是499元一組。
有熱心會員表示，在台南、桃園南崁、嘉義、台北汐止等好市多分店已經陸續有這款保健箱，位置在好市多的藥品區，如果有需要購買的民眾，可到好市多各分店的藥品區尋找，或詢問藥品區的好市多店員。
有不少人看到「人生保健箱」出現，紛紛表示，「這是時代的眼淚吧！」「哇，好懷念喔，一定要買一個」、「好可愛」、「外觀好復古」、「這包裝真的很復古」，也有其他網友認為，保健箱再大一點會更好，不然生理食鹽水不好放。