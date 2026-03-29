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民眾黨創黨主席柯文哲涉入京華城案與政治獻金案，日前一審判決遭重判有期徒刑17年，對此民眾黨今（29）日將號召小草上凱道，名嘴陳揮文分析，拿三主嫌交保、刑期與加保比一比，宣判前柯文哲交保金7000萬，刑期最重卻不用加保，反觀沈慶京與應曉薇各加保3000萬，「相較之下，沈慶京、應曉薇比較需要上凱道、討公道吧？」陳揮文表示，京華城案，三主嫌交保、刑期、加保比一比，一審宣判前，柯文哲7000萬，沈慶京1.8億，應曉薇3500萬；一審宣判刑期，柯文哲17年，沈慶京10年，應曉薇15年6月；一審宣判後，柯文哲維持7000萬，沈慶京與應曉薇各加保3000萬。陳揮文說，結論是刑期最重的，反而不用加保？「相較之下，沈慶京、應曉薇比較需要上凱道、討公道吧？」更直言上凱道只是同溫層大集合，互相抱團取暖，柯文哲想把有罪變無罪，真正的戰場在二審高等法院，「上凱道沒用！」