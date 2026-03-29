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民眾黨主席黃國昌號召全台支持者，在今（29）日下午兩點集結凱道，幫創黨主席柯文哲討公道。對此，東吳大學政治系兼任助理教授張元祥認為，這無疑是進行一場「政治上訴」。今年正值民眾黨創黨七年之癢，但精神領袖又因涉及京華城容積獎勵以及政治獻金等四案，一審遭判17年有期徒刑，褫奪公權6年，對柯文哲來說是一大打擊。張元祥表示，禮拜四宣判，禮拜日就上街頭進行萬人群眾活動，對於組織動員相當不利。但柯文哲與民眾黨亟需一場「政治儀式」（political ceremony）來充電滿血，因爲意識形態與宗教信仰在某種程度上有相當的共同性，「思想、信仰，產生力量」。如同選前之夜，不僅讓群眾的怒火、悲憤與熱情可以用行動表現，找到情緒的出口與價值，更可以對不在現場的支持者帶來感動，帶來渲染力。這場上凱道討公道活動，國民黨立院黨團也以「捍衛司法正義，守護在野力量」實際行動聲援。張元祥指出，這回的出席人數、熱情、氣勢，不僅決定柯文哲的政治生命能否延續？民眾黨的未來發展能否突破外，更關係到在野黨的選舉合作能否順暢。然而，最關心凱道動員情況的，恐怕不是民眾黨、國民黨，張元祥認為是坐在凱道正對面，總統府裡面的賴清德總統。因爲柯文哲在營造一種「小蝦米對大鯨魚的『悲壯氛圍』」。深綠支持者會嘲諷「上凱道挺貪腐」，民眾黨支持者則對柯文哲「深信不疑」，關鍵重點在中間選民理解與認知。張元祥表示，一般民眾不會有耐性看完超過2萬字的地院新聞稿，更不可能細究可能超過千頁的判決書全文。柯文哲案究竟是不是「政治追殺」、「司法打壓」、「刑期過重」，一般民眾會靠「框架效應」（framing effect）來衡量，民眾對司法整體信任度、國家機器的斧鑿痕跡，更重要的是民眾對於「收賄210萬與京華城案超過120億元對價關係」的認知觀感。張元祥強調，政治需要群眾，群眾需要儀式，儀式需要訴求，民眾黨在凱道準備好一場「為柯文哲政治平反」的儀式，就看台灣民眾是否埋單了。