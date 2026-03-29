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2026清明節時間曝光！最佳祭祖時機一次看

▲2026清明節掃墓祭祖，拜拜時間吉日一次看。（圖／NOWNEWS社群中心製）

供品怎麼準備？水果「單數」有寓意

清明連假犯太歲注意！「4生肖」掃墓別久留

▲馬、鼠、兔、牛為犯太歲生肖，清明節掃墓不宜久留。（圖／Gemini生成／記者陳雅雲監製）

掃墓後要「除晦」！簡單3步驟轉運

掃墓穿什麼、供品能不能吃？民俗答案揭曉

命理專家柯柏成表示，2026清明節交節時間為4月5日凌晨2時39分，是一年重要祭祖與轉運時機，建議把握上午時段完成掃墓祭拜，同時注意供品選擇、祭拜流程與開運細節。包含水果以單數為佳、避開不吉諧音，並留意犯太歲生肖與除晦方法，才能在清明節兼顧傳統禮俗與開運旺運效果。命理專家柯柏成指出，2026年清明節交節落在4月5日凌晨2時39分，農曆二月十八。，避免陰氣漸重影響運勢。此外，若擔心人潮壅塞，提早或延後幾天祭祖也屬常見作法，符合現代分流趨勢。祭祖供品中，不過命理師也強調，重點仍在於水果新鮮、完整與整潔，不必過度拘泥數字。常見吉祥水果包括香蕉（招財）、葡萄（多子多孫）、柿子（事事如意）、橙類（吉祥圓滿）與桃類（圓滿富足）。至於梨、李子、鳳梨等因諧音或習俗因素，部分家庭會選擇避開。在祭祀方式上，2026年仍建議採取「減香減金」原則，以少量象徵性燒化或集中處理為主，甚至改以功代金。此舉不僅符合環保政策，也能降低空氣污染與火災風險，逐漸成為主流做法。命理專家柯柏成提醒，2026年為丙午年，掃墓返家前，可先拍落衣物灰塵並簡單清潔，回家後再進行沐浴、更衣。若想加強，可用艾草、茉草或鹽水淨身，達到轉換氣場的效果。關鍵在於避免將墓地氣場帶回家，維持身心清淨。若選擇在家祭祖，。供品可準備家常菜、茶酒與水果，並向祖先稟告祭拜日期與心意。命理專家柯柏成補充說明，地基主則非每家必拜，若平時有祭拜習慣，清明節可依照原方式進行。。鞋子則以防滑好走為主，兼顧安全與莊重。祭拜後的供品通常可分食，象徵惜福與承福。不過需注意食物新鮮度，若放置過久或已變質則不建議食用。至於犯太歲生肖是否能吃，並無明確規定，若有所顧忌，可少量食用或先進行淨身，依個人信仰與習慣調整即可。