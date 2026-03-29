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▲詹姆斯惡毒、嚴厲的螢幕形象深植人心，但他私下其實是個性和藹的老人。（圖／回到未來IMDb）

好萊塢資深男星詹姆斯托根（James Tolkan）因在電影《回到未來》飾演教務主任而走紅，他也曾在《捍衛戰士》中飾演航空母艦指揮官，如今年事已高的他傳出死訊。經紀人約翰（John Alcantar）於昨（28）日證實，詹姆斯於3月26日在紐約州薩拉納克湖（Saranac Lake）的家中安詳離世，享耆壽94歲。經紀人表示詹姆斯在親人的陪伴下平靜地走完了人生最後一程，目前並未對外公布詹姆斯的具體死因。詹姆斯出生於1931年，他的職業生涯跨越了半個世紀。對於廣大影迷來說，他最不可磨滅的形象莫過於1985年在電影《回到未來》中的史崔克蘭主任（Mr. Strickland）。詹姆斯那標誌性的光頭造型、銳利的眼神，以及那句對著主角怒吼的經典台詞：「你這個懶蟲！」（Slacker!）讓影迷歷歷在目。隨後在1986年的《捍衛戰士》中，他飾演綽號「毒刺」（Stinger）的指揮官傑迪安。片中他叼著雪茄、訓斥阿湯哥（Tom Cruise）自負行為的橋段，至今仍是經典名場面，因此詹姆斯的死訊曝光後，讓無數影迷和親友都感到不捨、鼻酸。而詹姆斯與妻子帕米莉（Parmelee Welles）結婚超過54年，兩人膝下並無子女。家屬表示，若影迷想表達哀悼，可捐款至當地的流浪動物收容所或人道協會，這也是這位螢幕硬漢生前最掛心的心願，因為他雖形象嚴肅，但私下確實個性和藹的動物愛好者。《回到未來》的共同創作者波普蓋爾（Bob Gale）在得知詹姆斯的死訊後也感嘆：「無論史崔克蘭主任有多麼兇悍，詹姆斯本人卻是我們見過最善良的人之一。」和他共同工作過的同事們也透露，詹姆斯為了滿足粉絲要求，甚至會和他們重演臉對臉訓話的姿勢拍照，是非常善解人意的演員。