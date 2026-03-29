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▲《冠軍之路》監製張永昌（左一）發文轟《陽光女子合唱團》，稱要在中國上映的電影，別在台申請補助。（圖／威剛科技股份有限公司提供）

▲陳意涵（如圖）被網友貼上「舔共藝人」標籤，《陽光女子合唱團》剛在台上映時就有人因為她喊抵制。（圖／摘自 陽光女子合唱團 臉書粉絲頁）

▲《陽光女子合唱團》捲入政治口水中，票房佳績蒙上陰影。（圖／台灣大哥大提供）

全台票房賣破7.5億元的《陽光女子合唱團》，由於4月4日將在中國上映，而官方微博卻寫著「成為中國台灣地區華語片影史票房冠軍」，引來民進黨立委張雅琳批評拿了台灣逾1800萬補助卻配合中國的文化統戰，要求文化部進一步了解並提出說明。《冠軍之路》監製張永昌也呼籲如果一開始就想著中國市場、不惜被矮化國格，就不要申請國家或地方補助，文化部已要求劇儘速了解並說明相關情況。《陽光女子合唱團》雖然票房破紀錄、看似極為風光，卻是一路以來都有不少政治口水攻擊，上片之初就因為女主角陳意涵曾在中國綜藝節目《花兒與少年好友記》自我介紹稱「來自中國台灣」，引發台派網友撻伐、揚言抵制。後因片子大爆紅，這類聲音慢慢減低，不料微博寫「中國台灣」，《冠軍之路》張永昌、立委張雅琳立刻提出抨擊，認為拿補助的台灣電影，不該在中國上映時被矮化國格，網友又群起圍剿。張永昌在Threads上寫道：「我國文化部電影輔導金政策 就是補助『國產電影』 而『中國台灣地區』電影，如果主創都同意矮化國格，未來是否要追回輔導金與地方補助。」他雖表示「知道大家都為難」，可是還是寫道：「所以真心建議，心心念念著中國市場的影視工作者，開大門走大路去中國，有guts一點，不要申請國家補助與輔導，走純商業機制投資路線，不要再為難大家了⋯」張雅琳則稱《陽光女子合唱團》拿了台灣逾1800萬的補助，都是台灣納稅人的錢，卻配合中國的文化統戰話術，不只傷害台灣人情感，更削弱台灣文化主體性，要求文化部進一步了解並提出說明。有網友炮轟該片是「舔共女子合唱團」，也有不少人接連跳出來表示自己光看「舔共藝人」主演就不想支持，也沒有去看，網上一片罵聲，甚至到主演藝人的板上謾罵，引起粉絲護主反駁，吵得更激烈。文化部表示， 針對國片進入中國市場及相關補助議題，文化部強調，中國一向利用各種手段及方式進行統戰作為，除了達成統戰目的，更嚴重的是要製造對立與矛盾，讓臺灣製作單位面臨可能無法成功打入中國市場，或是傷害臺灣人民情感的雙重矛盾壓力。作為主管機關的文化部仍強調，樂見臺灣好的故事及作品走進全世界各國，但也必須提醒所有劇組，唯有臺灣提供的自由民主創作環境，才是孕育這些好故事的最佳土壤。文化部也一向主張唯有壯大自己的文化產業，才能掌握文化的主體性及詮釋權。從去年到今年國片的票房已經明顯上升，國人展現對於國片的熱情支持，都提醒文化部應更努力與所有產業工作者及國人，共同維護臺灣文化主權。文化部後續將再邀集相關產業代表及單位，共同討論有關因應機制，並適時對外說明。目前《陽光女子合唱團》劇組未回應。