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▲《陽光女子合唱團》票房突破7.4億元新台幣，打破《海角七號》紀錄。（圖／記者朱永強攝影）

刷新影史成績 挑戰海外市場再掀熱潮

▲目前國片在中國市場的紀錄，是《比悲傷更悲傷的故事》的9.57億人民幣票房。（圖／《比悲傷更悲傷的故事》劇照）

國片進攻中國 市場接受度逐年提升

台灣電影《陽光女子合唱團》正式宣布將於4月4日在中國上映，搶攻當地清明連假檔期，消息一出立刻引發關注，官方同步開設微博與抖音帳號，積極展開宣傳布局。該片先前在台灣創下亮眼成績，票房突破7.4億元新台幣，一舉打破《海角七號》長達18年的紀錄，如今跨足中國市場，是否能延續氣勢，甚至挑戰台灣電影《比悲傷更悲傷的故事》在中國的票房神話9.57億人民幣票房，成為業界與影迷關注焦點。《陽光女子合唱團》在台灣上映期間，憑藉口碑與話題持續發酵，最終寫下驚人的票房數字，成功改寫台灣電影歷史，這樣的成績讓該片在進軍海外市場時備受期待，尤其此次選擇清明節檔期上映，正是觀影人潮集中的重要時段之一，隨著宣傳逐步展開，也讓不少影迷好奇，該片是否能複製台灣的成功模式，在中國市場再創佳績。目前台灣電影在中國市場的票房紀錄，仍由《比悲傷更悲傷的故事》穩坐龍頭，當年由劉以豪與陳意涵主演，累積高達9.57億人民幣票房，成績相當驚人，而《陽光女子合唱團》同樣由原班編導再度合作，並延續情感題材優勢，外界普遍認為具有挑戰紀錄的潛力，不過由於中國市場競爭激烈，能否突破前作成績，仍有待上映後觀察。回顧歷年在中國上映並突破億元人民幣票房的台灣電影，包括《周處除三害》、《我的少女時代》、《當男人戀愛時》等作品都曾取得不錯成績，顯示台灣電影在當地逐漸建立穩定觀眾群，從愛情片到動作題材，多元類型皆有發揮空間，也讓業界對《陽光女子合唱團》的市場表現抱持期待。值得一提的是，近期中國影壇出現罕見現象，短短一個月內將有多部台灣電影接連上映，包括《搜查瑠公圳》、《角頭：大橋頭》與《器子》等作品，幾乎每週都有新片登場。消息曝光後，不少中國網友直呼：「四月電影院像被台灣電影包場！」也有人表示相當期待這波台片熱潮，隨著市場熱度提升，《陽光女子合唱團》的上映時機也顯得格外關鍵。