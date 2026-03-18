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▲安心亞（如圖）將參與2026東浪嘉年華，和孫淑媚合體演出，重現國片《陽光女子合唱團》裡的組合。（圖／三立提供）

2026東浪嘉年華即將於 5 月 16、17 日在台東杉原灣開唱。主辦單位台東縣政府繼日前公布麋先生、宇宙人、理想混蛋等陣容後，今（18）日再宣布，近期因國片《陽光女子合唱團》紅翻天的「蘭珮CP」安心亞與孫淑媚將驚喜合體，準備讓全場觀眾感受滿滿的陽光能量。孫淑媚幽默表示，怕台東有太多好吃的東西，會讓她吃到腹肌失蹤。說起好山好水的台東，兩位女神的心情也大不相同。安心亞大讚台東的節奏舒服、空氣開闊，有一種令人放鬆的魔力，並已列好美食清單：「我要吃台東的米苔目、原住民料理，還有烤魚！」而近期因結實體態被網友封為「台版Jennie」的孫淑媚，對台東則是又愛又怕。她形容台東的大自然能將人的電量瞬間充到100%，感覺不像去工作，反而像跟朋友唱KTV度假。最讓她害怕的就是台東美食太誘人，她笑說每次來都會失控吃到停不下來：「我的腹肌都會跟我抗議，問我為什麼要把它的戲份刪掉、把它藏起來！」史上最賣座國片《陽光女子合唱團》票房狂飆7億，連帶讓飾演主角的安心亞（阿蘭）與孫淑媚（阿珮）人氣與商演邀約水漲船高。對於這次能在東浪嘉年華再度合體，孫淑媚開心表示：「謝謝大家的支持，我們努力讓大家看到更多不同的面向，希望能鼓勵每個人勇敢活成自己想要的樣子。」她更幽默向搭檔喊話：「期待這次的合作，很想看到安心亞『辣』的部份！」安心亞表示，自從電影上映後，深刻感受到觀眾對這兩個角色的喜愛與感情，「這次會跟淑媚一起帶來很有能量的舞台，希望能在現場帶出電影裡的氛圍，讓大家看到我們之間不同的火花。」除了女神合體，今年的東浪嘉年華還促成了「南北連線」的跨世代合作。搖滾巨星沈文程與嘻哈才子李英宏，將聯手重新翻玩經典神曲〈來去台東〉。李英宏興奮透露，一確定合作就立刻跟爸媽炫耀，為了這次改編還特地到台東住了五天四夜尋找靈感。沈文程也相當肯定這次傳承的意義，並盡責地發揮「台東地主」身分，大力推薦都蘭海岸公路上的道地義大利披薩與南瓜湯。2026東浪嘉年華將於5月16、17日在台東杉原灣登場。演出陣容包含沈文程、孫淑媚、安心亞、李英宏、麋先生、宇宙人、理想混蛋、ØZI、Karencici，更首度跨海邀請泰國樂團Slapkiss助陣。邀請民眾一邊吹海風、一邊享受音樂，體驗最Chill的台東之旅。