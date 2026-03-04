我是廣告 請繼續往下閱讀

▲孫淑媚越活越有少女感。（圖／翻攝自IG@shumaysun）

45歲歌手孫淑媚有「台版Jennie」稱號，去年她在電影《陽光女子合唱團》中扮演阿珮，蒼老形象和本人差很大，讓她的保養祕訣再度受到討論，昨（3）日孫淑媚在IG上傳表演幕後花絮照，只見她穿著黑色兩截式服裝，搭配小香風外套，中分的黑髮與甜美笑容，再加上透亮的妝容，給人一種高級感，連安心亞都驚呼，「媽啊，電到我」。孫淑媚在IG曬出於TOYOTA中的表演活動花絮照，身穿黑色短版上衣，下半身看起來像是刷破的牛仔褲，配上千鳥格紋帶有一點小香風的外套，她的夥伴則是穿著紅色上衣，行程強烈對比。而孫淑媚這一系列的照片中，明顯看出她的妝容很透亮，蘋果肌飽滿不說，臥蠶、電眼相當迷人，露齒大笑的照片像極了大學生，讓許多粉絲都驚訝，為什麼她越活越年輕，少女感乍現，「太漂亮惹啦姐姐」、「也太辣太漂亮了吧」、「姐妳真的很誇張」、「這個高難度的美，太好看了」，就連安心亞也留言，「媽呀，電到我」。