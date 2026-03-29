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▲典禮在軍樂隊演奏國歌聲中，劉指揮官率全體人員肅立齊唱國歌。（圖／記者莊全成攝，2026.03.29）

為緬懷國軍先烈英勇捐軀、守護家園的崇高精神，第4作戰區今（29）日於澄清湖忠靈塔隆重舉行「115年春祭典禮」，由中將指揮官劉暐欣擔任主祭官，率領三軍部隊主官及高雄市政府各機關代表共同陪祭，並邀請多位遺族家屬到場參與，在莊嚴隆重的儀式中表達最深切的追思與敬意。典禮在軍樂隊演奏國歌聲中揭開序幕，全體人員肅立齊唱國歌，場面肅穆莊重。隨後由主祭官率官兵代表向忠烈將士靈位行上香、獻花及三鞠躬禮，追思先烈為國犧牲奉獻的崇高情操，現場氣氛莊嚴感人。儀式結束後，劉指揮官逐一致意慰問遺族家屬，表達關懷與敬意，傳遞國軍對英靈與眷屬的重視與感念。劉暐欣表示，特別選在青年節當天舉行春祭典禮，除表達對先烈無私奉獻的最高敬意，更期勉全體官兵傳承忠誠精神，銘記先烈遺志，持續精進戰備訓練，強化部隊整體戰力，勇於承擔保國衛民重責，守護國家安全與人民福祉，不負社會大眾的期待與託付。