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▲分析半徑30公里歷史資料，屏東本起地震周遭，1973年至今僅有18起地震。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

▲今（29）日上午11時12分，屏東縣來義鄉發生芮氏規模4.7地震。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

今（29）日上午11時12分，屏東縣來義鄉發生芮氏規模4.7地震，最大震度達3級，中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，這起地震震央算是相當罕見，且接近潮州斷層，預估未來3天內可能有規模3至4的餘震發生，不過能量不大，民眾不用太過驚慌。吳健富指出，本起地震震央在屏東縣來義鄉，分析半徑30公里歷史資料，1973年至今僅有18起地震，規模都在4.5至5.0，2012年10月25日有發生過規模5.4的較強地震。吳健富說明，觀察今年的地震情況，，越來越多地震都發生在過去比較少搖晃的「空白區」，推測原因是包括這幾年0206地震、918地震、0403地震、0121地震都出現在「好發區」，在應力作用的能量累積下，輪到空白區開始出現地震。而屏東本次地震的主因，也是應力從東部碰撞擠壓在西部產生斷層及破碎帶釋放能量，由於該地區接近潮州斷層，岩層相對弱，容易產生破碎帶，從歷史資料來看，上一次發生類似規模地震則是1990年8月8日的4.7地震。