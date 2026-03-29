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網紅晚安小雞（本名陳能釧）曾因赴柬埔寨與友人阿鬧自導自演綁架事件引發爭議，並遭當地判刑2年。本月19日返台後，他的人生再掀波瀾，不僅自曝已與妻子離婚，昨（28日）再度重啟「探險直播」，沒想到結束探險後，就被警察帶回派出所做筆錄，讓他感嘆在台灣不適合生活，「我不能怪誰，只能怪自己」。晚安小雞昨天在臉書直播探險，地點是一間廢棄醫院，時間大約1個多小時，豈料直播結束時，有2名警察在外面等候，要求關閉直播，並將他帶回派出所做筆錄。事後他再度發文報平安，坦言探險本來就是走在灰色地帶，「這種事總有一天還是會遇到的」，去廢墟探險是一項不可碰觸的活動，當他決定開始探險的時候已做好心理準備，只是以後在台灣探險的機率會比較小了，「因為我曾經的錯誤，導致自己在台灣已經不適合生存下去了…我不能怪誰，只能怪自己」，規劃去比較民主國家的國外探險。至於此次被警方關注的原因，他表示是因有民眾將其直播影片與相關畫面檢舉至警局，才引發後續調查。他也坦然面對，「既然躲不掉就勇敢面對」，儘管重新站起來並不容易，仍選擇咬牙撐下去。不過，晚安小雞不因此氣餒，「坐牢、被騙錢、離婚，人生最失敗的事我都遇到了，這2年來我內心都被雕塑的無比強大了 這點挫折澆熄不了我探險魂，哥姐我們國外探險見！」