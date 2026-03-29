淡江大橋預計在5月12日通車，新北捷運淡海線第二期先行工程也如火如荼展開中，新北市侯友宜今（29）日前往視察，了解捷運淡海線、八里線、淡江大橋銜接處施工情形，目前進度超前，預計3月底軌道就能鋪設完成，無縫對接淡江大橋。捷運淡海線二期（河岸方案）從捷運淡水站到中正路二段和中正路二段51巷路口南側，預計在2027年1月完工。
淡海線第二期先行工程3月底完工 降低淡江大橋通車後影響
新北捷運淡海線第二期路線總長3.32公里，興建經費為69.8億元，共有6座車站，目前車站名稱尚未命名，代號為V21、V22、V23、V24、V25、V26A，V21站位在捷運淡水站後方廣場，沿途經過中正路觀潮廣場、真理街路口兩側、中正路一段6巷路口西側、中正路一段87/132巷路口東側、中正路二段和中正路二段51巷路口南側，和淡水漁人碼頭站（V26）相接。
新北市長侯友宜表示，淡海線二期先期工程，除了需要配合淡江大橋通車時程，更肩負串聯八里線、整合整體路網的重要任務，是推動地方發展的關鍵起點。先期工程已於2025年6月動工，優先解決淡江大橋與淡水端交會處的路口介面，先行施作淡水區中正路、沙崙路口一帶，包含二期路網軌道鋪設、道路拓寬及管線遷移等工程同步施作，降低未來淡江大橋通車後，淡海線軌道再次施工對交通造成的衝擊，目前進度略為超前，預計提前於3月底完成軌道鋪設，無縫銜接淡江大橋，打造關鍵交通動脈。
計劃已送審13次、6年未核定 盼中央加速推動建設
侯友宜指出，淡海線第二期連接八里線，串聯淡水老街、淡海新市鎮及淡江大橋生活圈，原由交通部規劃，路線規劃原經過淡水老街，核定後交由新北市政府興建與營運，經多次與地方溝通後，2020年3月獲共識不進老街、改採河岸方案，同年10月將修正計畫送中央審議，本府已於2025年11月送審第13次，至今歷時5年5個月尚未核定；八里線可行性報告，2020年3月交通部同意後轉行政院審議，本案已於2025年10月送審第13次，歷時6年中央尚未核定，期盼中央能大力支持地方建設，加速推動新北捷運路網一體化發展，以利區域整合。
新北捷運局長李政安進一步說明，淡海線第二期路網是淡水整體路網的最後一塊拼圖，銜接第一期及捷運淡水線，除了通勤功能，更串接沿線觀光景點，透過輕軌路網連結新舊市區，未來淡海新市鎮V11崁頂站居民可直達V21捷運淡水站，紓解淡水市區交通壅塞現象，更將淡水老街、淡海新市鎮及淡江大橋生活圈連成一線，未來更串接淡江大橋上的八里線路廊，完善北海岸軌道網絡。
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新北捷運淡海線第二期路線總長3.32公里，興建經費為69.8億元，共有6座車站，目前車站名稱尚未命名，代號為V21、V22、V23、V24、V25、V26A，V21站位在捷運淡水站後方廣場，沿途經過中正路觀潮廣場、真理街路口兩側、中正路一段6巷路口西側、中正路一段87/132巷路口東側、中正路二段和中正路二段51巷路口南側，和淡水漁人碼頭站（V26）相接。
侯友宜指出，淡海線第二期連接八里線，串聯淡水老街、淡海新市鎮及淡江大橋生活圈，原由交通部規劃，路線規劃原經過淡水老街，核定後交由新北市政府興建與營運，經多次與地方溝通後，2020年3月獲共識不進老街、改採河岸方案，同年10月將修正計畫送中央審議，本府已於2025年11月送審第13次，至今歷時5年5個月尚未核定；八里線可行性報告，2020年3月交通部同意後轉行政院審議，本案已於2025年10月送審第13次，歷時6年中央尚未核定，期盼中央能大力支持地方建設，加速推動新北捷運路網一體化發展，以利區域整合。
新北捷運局長李政安進一步說明，淡海線第二期路網是淡水整體路網的最後一塊拼圖，銜接第一期及捷運淡水線，除了通勤功能，更串接沿線觀光景點，透過輕軌路網連結新舊市區，未來淡海新市鎮V11崁頂站居民可直達V21捷運淡水站，紓解淡水市區交通壅塞現象，更將淡水老街、淡海新市鎮及淡江大橋生活圈連成一線，未來更串接淡江大橋上的八里線路廊，完善北海岸軌道網絡。