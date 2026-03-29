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▲ 詹姆斯托根（右）在《愛與死》與黛安基頓（左）有趣味對手戲。（圖／摘自IMDb)

▲詹姆斯托根（左）在《回到未來》和米高福克斯（右)的演出令觀眾難忘。（圖／摘自IMDb）

美國男星詹姆斯托根（James Tolkan）在當地時間3月26日（周四），紐約寓所安詳離世，享耆壽94歲。影視表演超過半世紀的他，除了最具代表性的《回到未來》3部曲、《捍衛戰士》之外，更曾在伍迪艾倫早期名作《愛與死》扮演拿破崙，碰上想刺殺他的黛安基頓展開色誘，最後卻烏龍收場。詹姆斯托根因為長相硬派，常被找去扮演硬漢型或是有威嚴的角色。在《愛與死》中，他就扮演當時席捲歐陸的霸主拿破崙，伍迪艾倫和黛安基頓來行刺，黛安甚至進行色誘，不料最終功敗垂成，黛安順利逃脫、伍迪卻被捕處決。去年秋天黛安基頓79歲去世，詹姆斯現也離開，只有精彩對手戲留了下來。而在《戰爭遊戲》、《捍衛戰士》、《衝突》、《決勝時空戰區》等片中，詹姆斯都扮演軍警類的角色，可是職業相近，彼此的性格和遭遇都不同，他也詮䆁出其中的差異，並沒有每部片都「複製、貼上」，前3部片票房、口碑都不差，就算不為了他的配角演出而欣賞，電影本身就十分有可看性。在漫畫改編的賣座電影《狄克崔西》裡，詹姆斯托根飾演溫順的黑幫會計師，該片大牌雲集，包括華倫比提、艾爾帕西諾、達斯汀霍夫曼、瑪丹娜等，大家的造型都很有漫畫味，也是可看性不錯的娛樂大片。但對多數歐美影迷而言，詹姆斯托根最為人熟知的仍是《回到未來》中飆罵米高福克斯的主任，儘管戲分少卻令人留下印象，也在後面兩部續集都登場，堪稱系列中的亮眼綠葉。