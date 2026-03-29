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▲《回到未來》、《捍衛戰士》光頭男星詹姆斯托根逝世，享耆壽94歲。（圖／捍衛戰士IMDb）

曾在經典科幻片《回到未來》系列中，以嚴厲校長「史崔克蘭」一角深植人心的資深男星詹姆斯托根（James Tolkan），於美國時間 26 日在紐約州逝世，享耆壽 94 歲。自2015年最後一部作品《戰斧骨》後，托根便逐漸淡出螢光幕回歸家庭，最近一次露面是去年5月在影迷聚會中，他和「博士」克里斯多福洛伊德驚喜合體，拍下搞笑合照後，洛伊德還幽默發文寫下：「不要當懶蟲，博士！」讓影迷們直呼超懷念。詹姆斯托根的演藝生涯始於紐約劇院，並在名師指導下練就強大的氣場。他最令影迷津津樂道的，莫過於在《回到未來》中對著主角馬蒂大吼「你這個懶蟲！」的經典橋段，以及在《捍衛戰士》中飾演冷酷的「毒刺」指揮官，一臉嚴肅、目光犀利的特徵，讓他成為 80 年代好萊塢不可或缺的標誌性配角，即便戲分有限，也能在短時間內壓制全場。而在他長達五十年的電影生涯中，最後一部留給世人的電影遺作為2015年的西部恐怖片《戰斧骨》。曾被知名媒體《Collider》評選為2010年後最被低估的電影之一，更因其極端血腥的風格引發熱議。即便已高齡80多歲，詹姆士托根在片中依然展現出專業且扎實的演技實力，為他的電影生涯劃下完美的休止符。在2015年後，托根雖處於半退休狀態，定居於紐約州回歸家庭，但即便鮮少出席商業活動，但他對影迷相當友善，偶爾仍會透過私人或小型的簽名會與粉絲交流。2024年底，他出席了《回到未來》在紐奧良的影迷盛會，參與該系列有史以來最大規模的劇組重聚。2025年5月，他更在費城的影迷聚會上，與「博士」克里斯多福洛伊德驚喜合體並拍下搞笑合照，洛伊德當時還幽默發文寫下：「不要當懶蟲，博士！」，充滿活力的模樣成為托根生前最後的公開身影。在托根逝世的消息傳出後，克里斯多福洛伊德也貼出同一張合照深情哀悼，並引用電影經典對白感性發文：「詹姆斯，你要去的地方…不需要道路。朋友，我會想念你的。」兩位老戰友跨越40年的深厚情誼觸動無數影迷。