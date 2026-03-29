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民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城容積獎勵、政治獻金等四案，一審遭判17年，褫奪公權6年。這樣的結果引發白贏不滿，黨主席黃國昌號召支持者今（29）日上凱道討公道，國民黨今估有20名立委將上凱道聲援；對此，民進黨籍台北市議員簡舒培質疑，柯文哲現金的處境，不乏國民黨人士、行政體系經手，然而國民黨竟動員大喊「政治迫害」，根本是邏輯崩壞。簡舒培今日在臉書發文表示，京華城案走到今日最荒謬的不是案情本身，而是國民黨正在上演「昨天的我，打臉今天的我」的奇幻劇，柯文哲圖利京華城的是由國民黨籍前市長郝龍斌提出告發、在議會主持行政調查的分別是鍾小平、游淑慧。簡舒培直言，「最後，最關鍵的一擊——把完整卷證整理好、送進檢調體系的，正是蔣萬安、李四川領導下的『台北市政府』」，這代表司法體系調查柯文哲圖利收回京華城不法，是國民黨蔣萬安、李四川主持的「行政體系」親手遞上的資料，但現在，北院依證據判柯文哲17年，國民黨中央沒喊「天理昭彰」，卻選擇 動員立委上街、大喊「政治迫害」、操作民粹抗爭，「邏輯崩壞：蔣萬安在查弊，國民黨在抗議？」簡舒培認為，這種轉變已不是政治攻防，而是嚴重人格分裂，包括邏輯上的自我否定、制度上的雙重標準，以及利益凌駕是非。若是「迫害」，當初蔣市府送件是「陷害」嗎？如為「冤案」，藍營議員過去是在「編故事」嗎？承認現在對的話，就是打臉先前的調查；承認現在錯，即是承認當初在亂搞。此外，需要監督時利用行政資源蒐證、移送，當政治利益不符時，反過來攻擊制度是「綠色恐怖」，此等操作是在摧毀國民黨執政縣市的公信力。而從「揭弊先鋒」變成「護航側翼」，是利益的對調、不是價值的轉變，感慨「當政治利益高於真相，任何立場都可以一秒推翻。」簡舒培認為，一個政黨連「自己提出的證據」都視而不見，只為了討好柯文哲，推翻自己黨內議員的努力、無視自家市長提供的資料，那人民還能相信什麼？「如果連你們自己提供的證據都不信，那你們當初到底在查什麼？」