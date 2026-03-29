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民眾黨創黨主席柯文哲涉入京華城案與政治獻金案，一審遭重判17年，更宣告2028總統夢碎，對此民眾黨號召小草今（29）日上凱道怒吼，主席黃國昌受訪時被問及蔡壁如希望柯文哲參選下屆黨主席，黃國昌聽聞後感嘆表示，其實自己早就希望老大回來接任黨主席，「老大只要點頭，隨時就回來接任黨主席」，但一審判決下來，根本就是要斬斷柯文哲所有政治生命。黃國昌被問及蔡壁如挺柯選主席，黃國昌先是嘆了一口氣後表示，其實早就希望老大回來接任黨主席，「老大只要點頭，隨時就回來接任黨主席」。黃國昌說，但是這一審判決下來，這根本就是要斬斷柯文哲接下來所有的政治生命，從《公職人員選舉罷免法》、《總統副總統選舉罷免法》到《政黨法》。一審透過這種荒腔走板，不管怎麼樣，就是要找一個最可以判10年以上的罪名，要斷掉柯文哲接下來所有政治上面的道路。面對這樣的判決，因此讓這麼多小草與全體的黨公職感到無比憤怒。黃國昌說，這樣的判決到底有誰能夠接受？210萬捐給民眾黨的政治獻金，沒有一塊錢到柯文哲的口袋，甚至柯文哲根本就不知道有這一筆政治獻金的存在。結果作為柯文哲在京華城圖利120億賄賂的對象，怎麼會有這麼離譜的判決？擺明的就是要找到一個罪名，可以判柯文哲 10 年以上，來達到民進黨的政治目的。