我是廣告 請繼續往下閱讀

▲民眾黨前主席柯文哲重判17年，民眾黨舉行「 戰！329上凱道討公道」活動，抗議司法不公。（圖／記者林柏年攝，2026.03.29）

▲柯文哲重判17年，民眾黨舉行「 戰！329上凱道討公道」活動，支持者舉旗幟抗議司法不公。（圖／記者呂炯昌攝，2026.03.29）

民眾黨創黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積率弊案、總統選舉政治獻金案，遭到台北地檢署依圖利、違背職務收賄、公益侵占及背信等罪嫌起訴，求刑28年6月。26日下午一審宣判出爐，北院認定柯文哲收賄210萬，判處有期徒刑17年、褫奪公權6年。民眾黨今（29）日下午號召黨公職與支持者在凱道集合，為柯文哲討公道。主辦單位喊破萬人參加， 支持者對柯文哲長達一年多的司法打壓感到不公平，並質疑媒體報導的1500萬到底在哪裡？民眾黨「戰！329上凱道討公道」活動下午1點民眾開始陸續入場，主辦單位2點時表示到場的支持者破一萬人。民眾黨公職、市議員、市議員候選人與黨籍立委也都陸續到場。從新北來的楊先生手持6公尺長「柯文哲清清白白」的旗子，他表示，對於柯文哲在審判上從一開始的審理、問訊到最後審判過程，都受到不公平對待是台灣政治人物之最。從法院開庭可以看到檢方捏造筆錄、威脅證人，都呈現在法庭上，不知為何法官都忽略這個事實，他認爲台灣司法淪喪，所以要站出來要替柯文哲發聲。民眾黨支持者也質疑，當初親綠媒體說柯文哲隨身碟裡「1500」是收了1500萬，還說有比特幣，結果什麼都沒找到，他們懷疑搞不好就沒這個檔案，檢方還堅持有，「用一個EXCEL檔案說柯文哲有污錢，帳戶上的日期的同一天，有可能嗎？」感覺這是一連串荒唐的組合是要誣陷柯文哲，所以今天必須站出來要替柯文哲、為台灣社會的公平正義發聲。