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行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣3月12日因病離世，享年53歲，傳出顏慧欣生前在經貿辦疑似遭受長官排擠等情事，陸續有顏慧欣辭職信曝光；有網友爆料，「職場霸凌最高等」就是駐美代表俞大㵢；對此，根據媒體報導，外交部今（29）日回應，將持續掌握並視個案情形加以瞭解，如有具體事證，均可循相關機制提出，並將依規定審慎處理。有網友在社群平台Threads爆料，「要說職場霸凌最高等的就是像駐美代表俞大㵢那樣」，因為自己的口腹之慾隨意解僱員工，也因為餐宴打包的菜色不如他預期，就打電話大罵督導主管，且把主管降至副主管來羞辱人，「當天擴音，還有人錄音」。該網友指出，俞大㵢假公務之名行享樂之實，買了百萬沙發與高級音響在家裡用，還讓自己的家眷隨意進出辦公室，如果對官邸服務不夠周到，甚至曾在辦公室大罵外交部文官，「為什麼這樣的人不會被換掉？因為他是吳釗燮的好朋友，要換他沒那麼容（易）」。該網友續指，光是俞太太在官邸羞辱式的換掉的清潔工至少20個，服務她的外交人員至少5個，「他還去不到2年喔！」對比前幾任大使，更是沒有存在感，每個月爽領40萬以上的薪資，真的是一個油水缺。該網友在回應其他網友建議政院約談外交部及其他外部單位同仁意見的貼文底下表示，「外交部？別鬧了啦！外交部這類的事情更多」，舉凡駐美代表就是一個很好的例子，因為便當沒有他要的牛排而把組長冷凍去電務組，他自己官威大就算了，連老婆都可以在大使辦公室罵文官，「配偶喔！官威比她先生更大，光官邸不到2年換了近20個清潔工，這類的事不勝枚舉。」該網友痛批，工作上沒有任何進展就算了，一上任就想花600萬換有派頭的車，他老婆更是浪費公帑買百萬沙發、進口音響、昂貴的咖啡機放在「官邸」使用，用就算了一點不合她的意，就把文官叫去官邸破口大罵。該網友表示，所有政府機關外交部奴性絕對排前3名，不過也還好現在世道不同了，大家都知道要錄音自保，希望再來換丟她的錄音檔出來給大家開開眼界，讓台灣納稅人知道什麼叫夫人。該網友還到行政院長卓榮泰貼文留言稱，「對比顏主委的霸凌跟駐美代表及其家眷對外交人員的霸凌，楊珍妮真的還好，至少她沒有假公務需求行享樂之實，而且楊珍妮也沒有像俞大㵢那樣放任家人自由進出辦公室，且在辦公室對著文官大罵」。該網友喊話外交部長林佳龍，「其實您的駐美代表應該換了，如果自己的子弟兵都無法看到館內的帳，這樣不是形同被架空嗎？官邸用的東西公私是不是應該要分明？有這樣的大使只會讓你綁著一個炸彈，尤其是他老婆常常對我國文官不客氣指責，雖然現在大家都有錄音自保，但是真的不知道什麼會爆出來，屆時你又被徐巧芯等人質詢，根本沒必要保吳部長的人啊」。對此，外交部今（29）日下午回應《ETtoday新聞雲》指出，外交部一向重視營造安全、尊重及友善之職場環境，對於涉及職場不當對待、管理方式或內部互動等情形，均設有多元且具保密性之申訴及反映管道，並持續要求各駐外館處首長落實妥善管理及領導責任。外交部強調，針對外界關切之相關情形，外交部將持續掌握並視個案情形加以瞭解；如有具體事證，均可循相關機制提出，並將依規定審慎處理。