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民眾黨支持者今（29）日上凱道替創黨主席柯文哲討公道，因為他涉及京華城容積獎勵、政治獻金案，一審被判17年、褫奪公權6年。日前，館長陳之漢才怒轟檢察官、法官「就是民進黨的狗」，今也現身凱道聲援。中南部支持者也組隊北上，傳出除了要支付車資500元，還要再加200元才能買館長的便當惹議。對此，陳之漢表示，沒人訂啦，訂單只有50至60個。北上挺柯文哲卻要多掏200元才有館長便當，在網路上引發討論，讓民眾黨主席黃國昌忍不住在社群平台開嗆，支持者自付車資、自付便當，民進黨的反應是「民眾黨超垃圾、爛爆了」真的讓人驚呆。民眾黨發言人張彤也留言大酸，原來「坐遊覽車要付車資，吃便當要付餐費」是冷知識。面對爭議，陳之漢昨（28）日直播上表示，隨便他們去講，說什麼有一萬個便當訂單，沒有那麼多啦，到目前為止的訂單差不多只有5、60個。支持者北上參加活動，順便買了他的便當在車上吃，也是在幫他捧場，卻遭到刻意炒作。館長直言，這根本是意圖阻止這場具有影響力的活動。