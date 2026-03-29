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▲民眾黨前主席柯文哲遭判刑17年，小草在凱道舉牌抗議。（圖／記者呂炯昌攝，2026.03.26）

民眾黨創黨主席柯文哲涉入京華城案與政治獻金案，一審遭重判17年，更宣告2028總統夢碎，民眾黨號召小草今（29）日上凱道怒吼。支持者在現場舉旗幟與手版抗議司法不公，有小草拿「鄭文燦豪宅藏678萬沒事」，抗議司法不公。民眾黨「戰！329上凱道討公道」活動下午1點民眾開始陸續入場，民眾黨公職、市議員、市議員候選人、黨籍立委與近20位藍營也都陸續到場聲援。主辦單位2點時表示到場的支持者破一萬人，3點半時喊現場人數已破3萬人，人潮從公園路、凱道路口蔓延至景福門，因為人潮溢出，景福門已開始交管封閉車道。小草在現場舉各式布條、旗幟、手版表達對司法不公的不滿，有小草舉「鄭文燦豪宅藏678萬：沒下文、微笑+210萬政治獻金：柯文哲重判貪污」，也有支持者舉看板「萊爾校長下台」。儘管現場擠滿民眾黨支持者，但也發生鬧場情況，網紅「吃屎哥」游兆霖去年9月柯文哲交保後曾到新竹柯家撒冥紙抗議，今天他也到凱道大喊「柯文哲貪污」，但馬上遭到民眾黨糾察隊給趕了出去。