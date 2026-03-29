我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨不滿創黨主席柯文哲被重判17年，褫奪公權6年，黨主席黃國昌號召支持者今（29）日下午2點上凱道討公道，藍營有逾20位藍委到場力挺，不過藍營內部對於是否到場聲援意見不一，北市議員鍾小平直言，沒必要因討好白營支持者，放棄中間選民。民眾黨台中市議員江和樹則表示，鍾小平本來就沒有中間選民，你來你怕什麼？我會保護你！鍾小平表示，國民黨對於這次凱道遊行意見相當分歧，一種蔣萬安不去、所有國民黨台北市議員也都不會去，第二種台北市5位藍委則會出席因「藍白合」欠人情。鍾小平說，從他的角度來看，不需為了白營選票而去討好，而去放棄中間選民，「如同為得到阿里山5千年紅檜，放棄整座森林」國民黨公職、支持者應審慎思考。但江和樹則表示，鍾小平怕會流失中間選民？鍾小平本來就沒有中間選民。並對鍾小平喊話：「你來你怕什麼？我會保護你！你不用怕，小草是民主的。」江和樹接著說，正義總是會來，我們相信柯文哲是清白，尤其看到這麼多立委來了，看到他們站出來，2028年我們一定再合作、這是一定的道理。江和樹也直言：「在我們最痛苦的時候你都不敢來，選舉才跟我們拜託，就再看看吧！這是我們的立場。」