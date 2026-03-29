我是廣告 請繼續往下閱讀

要小草不要笑著走出來！謝龍介酸：會被判17年

不允許司法被踐踏！林沛祥：已經有很明顯的瑕疵

民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城容積獎勵、政治獻金等四案，一審遭判17年，褫奪公權6年。這樣的結果引發白贏不滿，黨主席黃國昌號召支持者今（29）日上凱道討公道，國民黨今估有20名立委將上凱道聲援；其中，國民黨立委謝龍介第一個抵達現場，強調司法不能當作鬥爭的工具；另外，藍委林沛祥也強調，「希望我們能夠再用宣督、用實質的行動，跟友黨一起把台灣的民主、台灣的法治再恢復回來。」國民黨立委謝龍介第一個抵達現場，他臺灣的民主必須要建構在法製的基礎上 ，但司法一而再再而三地，失去了人民對它的信任，整個案件透過 800檔的連續劇模式，呈現在國人的眼前就是一種標準的政治謀殺 ，最後的判決讀了一遍，好像沒有什麼具體的事證，也狠狠調侃檢調，要現場小草們如果以後到任何一個縣市的縣府或市府洽公完，「絕對不能面帶微笑走出來，不然會被判17年」。謝龍介指出，今天來凱道就是送一個溫暖，柯文哲跟他的家人要為他個人的司法清白權利奮鬥，「我們也為臺灣的民主法治跟是非公益 ，一起戰鬥」，現在藍白的支持者高度期待藍白合作，終終極目標就是2028年要政黨輪替，「所以是非公益相當重要 ，而且司法的這個公信力 ，人民對司法的信賴已經失去的時候 ，我們更應該提醒當政者，不要把司法當工具來鬥爭跟你意見不一樣的人。」林沛祥表示，今天國民黨黨團一起正式聲援這次不公不義的一個判決，「我們認為目前我們看到的司法已經有很明顯的瑕疵，甚至可以說，預設立場的辦案，是對於一個民主法治國家絕對不能夠容許的，因此今天不只是因為國民兩黨在立法院合作無間的情誼，而是更主要的，我們希望透過我們這樣的聲援，來正式的跟總統府前面的賴清德講，我們不允許司法被這樣踐踏，我們不允許司法變成政治鬥爭的工具，我們希望我們能夠再用宣督、用實質的行動，跟友黨一起把台灣的民主、台灣的法治再恢復回來。」