我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市西區27日傍晚發生驚悚殺人案，30歲陳姓男子疑求復合遭拒，趁著26歲巴姓前女友下班途中，持雙刀一路追砍對方，還將長刀刺入其頸部，造成巴女送醫不治。陳男犯案後一度逃逸，遭警方逮捕壓制後，昨（28）日檢方複訊後認為他涉案重大，向法院聲請羈押禁見獲准。如今陳男被起底任職於某保險公司，其正面照也曝光。據了解，任職於某保險人壽公司的陳男，30歲的陳姓嫌犯從事金融保險業，平時在社群媒體上營造「陽光精英」形象，他在社群上展現事業亮眼、受人肯定的專業形象，過去曾與擔任職能治療師的巴女交往約1年，半年前兩人分手後，陳男仍糾纏不休想求復合，最終在大街上將巴女刺死，案發後，陳姓嫌犯的社群帳號也被起底，讓其正面照及工作照曝光。回顧此案，這起事件發生在27日傍晚5時48分許，陳男特地從台南開車北上，駕駛白色自小客車到台中市西區忠明路與華美西街口等待剛下班的巴女，試圖求復合未果，竟從包包裡抽出兩把刀朝巴女揮砍，巴女嚇得逃跑閃避，陳男在路口撲倒巴女撲倒，朝對方頭部、頸部猛刺數刀，巴女因傷勢過重倒地、失去意識，陳男行刺後坐在一旁看著巴女，直到確認對方斷氣才離開。過程中巴女不斷呼救，路過的29歲王姓男子、37歲曾姓女子見狀，立即挺身而出制止，導致王男的臉部不慎遭劃傷。轄區警消人員獲報後趕抵現場，將兩名傷者送往中國醫藥大學附設醫院急救，巴女最終於當晚6時48分宣告不治，王男經治療後無生命危險。陳嫌逃亡約600公尺後，被警方攔截圍捕至死巷。陳嫌眼見無路可逃，甚至一度衝撞機車，最終下車趴地就範。巴女租屋處鄰居提到，今年過年前後曾目睹陳嫌在租屋處外的暗處「蹲著一直哭」，哀求巴女不要離開，當時巴女還好言相勸，未料陳嫌早已預謀殺害。檢方認為陳嫌所犯為10年以上重罪，且行徑危害治安嚴重，為確保後續偵查，法院已裁定羈押禁見。