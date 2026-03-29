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電影《陽光女子合唱團》領取台灣政府合計超過1800萬元的補助金，4月4日將在中國上映，官方微博竟在宣傳該片時，稱「中國台灣地區華語片影史票房冠軍」，此舉引發強烈不滿。對此，藍委王鴻薇直言，文化團體如果要拓展他們的市場、背負這樣的罵名，「青鳥出征難免」。王鴻薇今日表示，「很多藝人、很多文化團體，他們都會面臨這樣的困境，《陽光女子合唱團》有拿到政府補助，那他們應該要解釋，但是我覺得我們政府單位也應該體諒到，我們現在這麼多藝人、文化團體，如果他們要拓展他們的市場，要背負這樣的罵名，青鳥出征難免，「如果有拿到政府相關補助，這個團體應該對台灣民眾要說明清楚」。今日上凱道聲援柯文哲的藍委牛煦庭被問及此事表示，「藝文工作者、文化工作者常常會遇到這樣的困境，我們執政黨在意識形態上上綱上線，必須要明確說明，當這些領文化部補主相關的文化工作者，做了一樣的事情，大家處理的方式是什麼？如何做到平衡？既要顧到文化作品宣傳，又要滿足民進黨支持者的情緒，這本來就很兩難，政府應該要有明確態度，盡早跟社會大眾說明」。