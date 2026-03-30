明天就是3月31日，民眾平時累積的消費點數別忘了換！像是全家、麥當勞點點卡、爭鮮、迷客夏、美廉社、大全聯、好市多、全國加油站等點數到期日都在3月31日，有內行人在社群平台Threads分享，有許多店家的會員消費點數會在3月31日上演「集體消失術」，提醒大家趕快去換。許多人看到後紛紛表示，「這種文太好了，我這種迷糊人很需要」。
3月31日點數到期平台
便利商店、量販類
◾全家：全家點數3/31到期！「最強換法」被挖出：員工推薦、翻9倍狂回本
◾美廉社：會員卡點數於每年的4月1日結算，前一年度1月1日至12月31日所累積而未使用的點數會於4月1日自動歸零。 會員至少有3個月的時間（1月1日到3月31日）可將前一年度點數折抵完成。
◾大全聯：大全聯信用卡用戶參與部分活動所獲得之福利點，有效期限至2026年3月31日止。原大潤發會員完成會員連結後，發幣轉換之福利點，有效期限至2026年4月5日止。
◾好市多：好市多的「好多金」累積期限是前一年的2月1日到當年1月31日，每年1月1日到2月底可在賣場消費、好市多會員年費折抵好多金，2月底到3月31日則是可以折抵好市多會員年費，好多金會在3月31日過期。
◾松本清：每年以4月1日到隔年3月31日為一年度週期，當年度所發出之點數至隔年度3月31日失效。（例如：2020/04/01-2021/3/31 所發出之點數至 2022/3/31 失效，依此類推）
速食、餐廳類
◾麥當勞點點卡：2024年累積的點點卡點數，會在2026年3月31日到期，點數會在2026年4月1日歸零。
◾爭鮮：2025年累積的消費點數，將在2026年3月31日到期。
◾勝博殿：2025年3月1日到2026年2月28日消費所得點數，將於2026年3月31日到期。
◾享聚卡：全家餐飲旗下品牌有大戶屋、bb.q CHICKEN、IKIGAI燒肉等，當年度累積的點數於累點隔年3月31日失效，如2025年1月3日累積的點數，使用期限至2026年3月31日，2026年4月1日點數將做歸零處理。
◾莫凡彼：紅利點數效期為每年度結算，當年度發出的紅利點數使用期限至次年3月31日，當年度未使用完的紅利點數將於次年4月1日歸零，請於效期內完成商品兌換，逾期紅利點數失效，恕不補發。
飲料類
◾迷客夏：當年度消費累積的點數，可使用到次年的3月31日為止。
其他
◾全國加油站：於「全國加油站」持大利卡現金加油消費可選擇降價或點數回饋二選一，如選擇點數回饋則汽、柴油每加滿1公升可累積APP加油幣，如未加滿1公升部分則不予回饋，點數有效期為每次累積點數日的次年3月31日到期（例如持卡人於2026年度所累積的點數，如未兌換則將於2027年03月31日下午8點到期歸零）。
我是廣告 請繼續往下閱讀
便利商店、量販類
◾全家：全家點數3/31到期！「最強換法」被挖出：員工推薦、翻9倍狂回本
◾美廉社：會員卡點數於每年的4月1日結算，前一年度1月1日至12月31日所累積而未使用的點數會於4月1日自動歸零。 會員至少有3個月的時間（1月1日到3月31日）可將前一年度點數折抵完成。
◾大全聯：大全聯信用卡用戶參與部分活動所獲得之福利點，有效期限至2026年3月31日止。原大潤發會員完成會員連結後，發幣轉換之福利點，有效期限至2026年4月5日止。
◾好市多：好市多的「好多金」累積期限是前一年的2月1日到當年1月31日，每年1月1日到2月底可在賣場消費、好市多會員年費折抵好多金，2月底到3月31日則是可以折抵好市多會員年費，好多金會在3月31日過期。
◾松本清：每年以4月1日到隔年3月31日為一年度週期，當年度所發出之點數至隔年度3月31日失效。（例如：2020/04/01-2021/3/31 所發出之點數至 2022/3/31 失效，依此類推）
◾麥當勞點點卡：2024年累積的點點卡點數，會在2026年3月31日到期，點數會在2026年4月1日歸零。
◾爭鮮：2025年累積的消費點數，將在2026年3月31日到期。
◾勝博殿：2025年3月1日到2026年2月28日消費所得點數，將於2026年3月31日到期。
◾享聚卡：全家餐飲旗下品牌有大戶屋、bb.q CHICKEN、IKIGAI燒肉等，當年度累積的點數於累點隔年3月31日失效，如2025年1月3日累積的點數，使用期限至2026年3月31日，2026年4月1日點數將做歸零處理。
◾莫凡彼：紅利點數效期為每年度結算，當年度發出的紅利點數使用期限至次年3月31日，當年度未使用完的紅利點數將於次年4月1日歸零，請於效期內完成商品兌換，逾期紅利點數失效，恕不補發。
◾迷客夏：當年度消費累積的點數，可使用到次年的3月31日為止。
其他
◾全國加油站：於「全國加油站」持大利卡現金加油消費可選擇降價或點數回饋二選一，如選擇點數回饋則汽、柴油每加滿1公升可累積APP加油幣，如未加滿1公升部分則不予回饋，點數有效期為每次累積點數日的次年3月31日到期（例如持卡人於2026年度所累積的點數，如未兌換則將於2027年03月31日下午8點到期歸零）。