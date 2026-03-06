全家會員Fa點即將在3月31日到期，點數直接折抵消費超虧！若是搭上超殺的兌換優惠，立刻現省不少錢。就有許多消費者都在FB發文討論怎麼花最划算，而多數民眾最推薦的最兌換法有兩種，其中之一是「周三會員日」搶免費鮮奶、鮮乳，相當於點數最狂翻9倍回本；還有第二種「點數加價購5折禮盒」年後禮盒、福袋只要扣2000點數就可享5折加價購，連員工也認證「禮盒基本上可以放很久很划算」。
全家點數怎麼換最賺？內行推薦2種花法
全家超商點數用途多，一般情況消費一元累積一點，每300點可兌換1元抵用券或其他商品，也可以在app捐點數做公益，不過要注意的是，全家點數將在3月31日前到期，屆時尚未花完的點數將歸零，提醒消費者可得注意。
由於點數即將到期，網友也熱烈發問點數怎麼花最划算？最多人推薦瞄準「周三會員日」，以3月4日優惠來看，消費者可用8000點數免費兌換衛生紙、鮮奶，相當於原本點數折抵消費只能扣27元，不過會員日卻可以換到整串衛生紙、林鳳營936ml鮮奶，衛生紙原價248元，相當於把點數放大9倍，最強回本法一定要先筆記，雖然每週優惠品項會有部分不同，但都固定有衛生紙以及鮮奶，下一波將在3月10日上午10點準時開搶。
還有不少內行民眾也推薦「指定福袋禮盒可用2000點半價購買」、「員工推薦半價買禮盒，很多東西其實很划算，或一些小餅乾，基本上可以放很久很划算」、「2000點買半價禮盒」。原來隨著春節過後，尚未賣出的年節禮盒、福袋開始優惠，目前門市直接購買仍要6.9折，不過至全家APP「兌點趣」專區，點數兌換區中的「大兌點-禮盒福袋專區」，只要扣2000點數，福袋、禮盒通通殺到5折出清跳水價。
且全家也大方加碼，即起至3月3日前，會員使用Fa點加價購或點數折抵完成交易，即可獲得輪盤遊戲之遊戲券1張，每張皆有機會獲得5元「全家」紅利金、500Fa點或1,000Fa點，每會員最多可玩20次。兌得越多優惠越多。
全家點數怎麼換最賺？官方活動整理包
「全家行動購」點數放大術：除了門市商品優惠外，全家即起至3月31日前，也蒐羅「全家行動購」內超過2
00款美食參加檔期，會員進入行動購指定專區，可用以2000 點、2萬點加上優惠價格，兌換各式美食，或是6666點Fa點兌換行動購66元折價券；1萬6800點Fa點兌換行動購168元折價券等優惠活動。
點數兌換「刮刮卡」：即起至3月17日前，全家會員可用2萬點數參加一次刮刮樂遊戲，每人每日最多可參加5次，隨機刮出75元、1
00元、150元、200元紅利金，數量有限兌完為止。
「Fa點逃走中」免扣點就能玩：即起至3月31日前，加入全家LINE官方帳號，即可參加「Fa點
逃走中」互動遊戲（免扣點），每人每日最多挑戰20次，在30秒內完成任務 即可參與排名與抽獎，將依排名送出1000至5000元全家禮物卡，另設有幸運名次，可獲得Let’s Café大杯熱經典拿鐵10杯等。
🟡全家Fa點是什麼？怎麼樣可以獲得？
全家Fa點是全家便利商店的會員點數，每當消費1元累積1點，可用來「折抵現金」 直接折抵店內商品、「點數免費換」 兌換指定商品或商品預售、「點數公益」捐贈點數做公益、「點數轉移」轉贈親友或與其他平台點數交換。
若是直接折抵消費，要每300點可折抵1元，最划算的就是搭配APP中「兌點趣」中加價購或者點數免費兌換優惠，不過不管如何使用，要注意的是每年Fa點將於3月31日過期，若是未使用就會全數歸零，提醒消費者可先萬別忘記了。
資料來源：全家
我是廣告 請繼續往下閱讀
全家超商點數用途多，一般情況消費一元累積一點，每300點可兌換1元抵用券或其他商品，也可以在app捐點數做公益，不過要注意的是，全家點數將在3月31日前到期，屆時尚未花完的點數將歸零，提醒消費者可得注意。
由於點數即將到期，網友也熱烈發問點數怎麼花最划算？最多人推薦瞄準「周三會員日」，以3月4日優惠來看，消費者可用8000點數免費兌換衛生紙、鮮奶，相當於原本點數折抵消費只能扣27元，不過會員日卻可以換到整串衛生紙、林鳳營936ml鮮奶，衛生紙原價248元，相當於把點數放大9倍，最強回本法一定要先筆記，雖然每週優惠品項會有部分不同，但都固定有衛生紙以及鮮奶，下一波將在3月10日上午10點準時開搶。
且全家也大方加碼，即起至3月3日前，會員使用Fa點加價購或點數折抵完成交易，即可獲得輪盤遊戲之遊戲券1張，每張皆有機會獲得5元「全家」紅利金、500Fa點或1,000Fa點，每會員最多可玩20次。兌得越多優惠越多。
「全家行動購」點數放大術：除了門市商品優惠外，全家即起至3月31日前，也蒐羅「全家行動購」內超過2
點數兌換「刮刮卡」：即起至3月17日前，全家會員可用2萬點數參加一次刮刮樂遊戲，每人每日最多可參加5次，隨機刮出75元、1
「Fa點逃走中」免扣點就能玩：即起至3月31日前，加入全家LINE官方帳號，即可參加「Fa點
🟡全家Fa點是什麼？怎麼樣可以獲得？
全家Fa點是全家便利商店的會員點數，每當消費1元累積1點，可用來「折抵現金」 直接折抵店內商品、「點數免費換」 兌換指定商品或商品預售、「點數公益」捐贈點數做公益、「點數轉移」轉贈親友或與其他平台點數交換。
若是直接折抵消費，要每300點可折抵1元，最划算的就是搭配APP中「兌點趣」中加價購或者點數免費兌換優惠，不過不管如何使用，要注意的是每年Fa點將於3月31日過期，若是未使用就會全數歸零，提醒消費者可先萬別忘記了。